Türkiye SİHA’larda Fransa’nın önünde

TÜRKİYE’nin İdlib bağlantılı operasyonları yürütmek için yoğun şekilde kullandığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) yabancı basının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Fransa’da yayımlanan L’Opinion gazetesinde yer alan bir analizde, Türk ordusunun SİHA’lar konusundaki kapasitesini gösterişli bir şekilde sergilediği belirtilerek, “Türkiye, on yıldır bu alanda ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi ve Fransa gibi ülkelere göre net şekilde ileride” denildi.

Türk ordusunun NATO standartlarında, modern orduların yaptığı gibi hareket ettiğinin vurgulandığı analizde, sahada özel birliklerin ve yerel güçlerin devrede olduğu hatırlatılarak, “Türk ordusu, temelde havadan ve uzaktan müdahale ediyor” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇİN’LE BİRLİKTE DÜNYA LİDERİ’

Türkiye’nin Bayraktar ve Anka modeli olmak üzere yaklaşık yüz araca sahip olduğunun altını çizen gazete, SİHA’ların Fransa’nın kullandığı Amerikan yapımı Reapers modeline oranla daha küçük, daha az sofistike ve daha az maliyetli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin üretimi tam kapasiteyle sürdürdüğü ve yeni, performansı daha yüksek modeller geliştirdiği de analizdeki vurgular arasında yer aldı.İnsansız hava araçları (İHA) ve SİHA’lar konusunda hafta başında Forbes dergisinde de bir haber yer aldı. İlgili haberde, “Türkiye, Çin ile birlikte SİHA ve İHA üretiminde dünya lideridir” denildi. Haberde, Rusya’nın benzer bir operasyonel SİHA sistemine sahip olmadığı belirtildi. Forbes haberinde, Türkiye’nin Suriye’de hava saldırılarıyla yarattığı durumun günümüz ordularının muharebe alanlarında hayatta kalabilmek için elektronik savaş gücüne ve SİHA’larla baş edebilecek kısa menzilli hava savunma sistemlerine sahip olmaları gerektiğini dramatik bir şekilde gösterdiği ifade edildi.