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Türkiye NATO’da Rutte’yi destekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye NATO’da Rutte’yi destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

Türkiye, bir sonraki NATO Genel Sekreteri seçilmesine kesin gözüyle bakılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin adaylığına desteğini açıkladı.

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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Ankara’nın Rutte’nin adaylığını desteklediğini Brüksel’e bildirdiğini söyledi. Açıklama, Rutte’nin geçen hafta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Mark Rutte, halen Hollanda Başbakanı olsa da bu görevi yeni hükümet kurulana kadar vekaleten yürütüyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında Türkiye’nin NATO adaylığı kararının “akla” dayalı olacağını söylemişti. Göreve aday olan bir diğer isim Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis. Ancak Almanya, ABD ve Fransa gibi İttifak’ın en önemli ülkeleri Rutte’ye destek vereceklerini açıklamıştı. 2014’ten bu yana NATO Genel Sekreteri olan Jens Stoltenberg’in birkaç kez uzatılmıştı. NATO yetkililerinin nisan ayı bitmeden Stoltenberg’in halefinin belli olmasını istediği belirtiliyor.

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#Türkiye#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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