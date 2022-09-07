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Türkiye harekete geçti... NATO ve BM'ye Ege mektubu! Komşudan skandal manşet

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#Yunanistan#Türkiye#NATO
Türkiye harekete geçti... NATO ve BMye Ege mektubu Komşudan skandal manşet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 08:39

Türkiye Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki hukuksuz tutumuna karşı harekete geçti. Türkiye, NATO ve BM'ye Ege mektubu gönderdi. Komşu basını bu gelişmeyi skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell’e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterleri'ne mektup gönderildi.

Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerine yer verilen mektup kısa sürede Yunanistan'da da gündem oldu.

Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddialar ortaya atan Ta Nea bu gelişmeyi skandal bir başlıkla okurlarına sundu.

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Söz konusu mektubu 'kışkırtıcı' olarak lanse eden gazete haberinde bu gelişmenin 'Erdoğan'ın başını çektiği Ankara'nın üslubunu koruduğu, Atina'nın sözde provokasyonlarında ısrar ettiği ve yeniden 'bir gece ansızın gelebiliriz' tehdidinde bulunduğu bir dönemde' meydana geldiğine vurgu yapıldı.

CNN Yunanistan ise bu gelişmeyi 'Ankara AB'yi Ege sorunlarına dahil etmeyi amaçlıyor' yorumu ile okurlarına sundu.

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Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini birinci manşetini Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine ayırdı.

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

'Erdoğan geri dönüşü olmayan bir yolda' başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türk lider Yunanistan'a yönelik tehditlerini yineledi, Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik yaptırımlardan dolayı sertçe eleştirdi.'

15 AĞUSTOS İDDİASI YALAN ÇIKTI!

Ta Nea geçtiğimiz haftalarda 'Türkiye'nin 15 Ağustos planı' olarak özetlediği iddiayı sayfasına taşımıştı.

Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.

Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verilmişti;

'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'

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Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı;

  • Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.
  • Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması
  • Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.
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#Yunanistan#Türkiye#NATO

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