Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında... Yunanistan'dan NATO'ya Türkiye şikâyeti

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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de açıklamalarda bulunmuş ve Yunanistan'a net bir mesaj vermişti.

Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, 'Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz' demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Al Jazeera haberi 'Erdoğan, hava sahası ihlalleri iddiasıyla Yunanistan'a meydan okudu' başlığı ile okurlarına sundu.

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Haberde 'Türk cumhurbaşkanı Yunanistan'ı, Ege üzerinde Türk savaş uçaklarını taciz ederse 'ağır bir bedel' ödeyeceği konusunda uyardı' denildi.

Bloomberg haberinde iki ülkenin de NATO üyesi olduğuna vurgu yaptı ve 'Erdoğan, iki NATO müttefiki arasındaki toprak anlaşmazlıkları üzerindeki artan gerilim nedeniyle Yunanistan'ı 'fazla ileri gitmemesi' konusunda uyardı' değerlendirmesinde bulundu.

Alman DW haberi 'Türk lider Yunan hava sahası ihlalleri iddiası konusundaki söylemini artırdı' başlığını kullandı.

İsrail merkezli The Jerusalem Post ise 'Erdoğan, Yunanistan'ı askerden arındırılmış adaları 'işgal etmekle' suçluyor' başlıklı haberinde Yunanistan'ın bu iddiayı yalanladığı bilgisine yer verdi.

ABC News haberinde 'Erdoğan, Yunanistan'a yönelik söylemini, 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile artırdı' denildi.

YUNANİSTAN NATO'YA ŞİKÂYETE GİDİYOR

Yunan basını ise dünden beri Erdoğan'ın sözlerini sayfalarına taşıyor. Yunan resmi tezlerine yer verilen haberlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sözlerine geniş yer ayrıldı.

Dendias, dün gece yaptığı açıklamada bu söylemleri NATO'ya şikâyet edeceğini söyledi.

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Yunan bakan resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.