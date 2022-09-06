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Yunan basını manşetten duyurdu... İşte Atina'nın Türkiye planı

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunan basını manşetten duyurdu... İşte Atinanın Türkiye planı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:34

TEKNOFEST'te Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri komşunun gündeminden düşmüyor. Yunan basını Atina'nın Türkiye'ye karşı izleyeceği yolu yazdı.

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Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...

Atina'ya 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yankıları sürüyor.

Yunan Kathimerini gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Atina'nın izleyeceği yolu yazdı.

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'Türk tehditlerine diplomatik tepki' başlıklı haberde 'Atina, ortakları ve müttefiklerini Ankara'nın 'çirkin' retoriğindeki son tırmanışı hakkında bilgilendiriyor' ifadesine yer verildi.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine, BM genel sekreterine ve NATO genel sekreterine mektup göndereceği bilgisine yer verildi.

'Aynı kaynaklara göre, mektuplar başka bir yorumda bulunmadan sadece Türk yetkililerin orijinal açıklamalarını aktarıyor' denilen haberde Dendias'ın Çekya'ya verdiği tepki nedeniyle teşekkür ettiğinin altı çizildi.

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Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea ise skandal bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı.

Gazete 'Türkiye kontrolden çıktı' başlıklı haberinde 'Yunanistan ortaklarını Türk provokasyonları hakkında bilgilendirdi' denildi.

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI SONRASI TANSİYON ZİRVE YAPTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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