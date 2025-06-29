Türkiye Eurofighter uçaklarını almaya hazırlanıyor: Yunanistan'ın engelleme çabaları sonuç vermedi

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Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabaları sürüyor. 5. nesil yerli savaş uçağı KAAN'ı 2028'e kadar Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil etmeyi planlayan Türkiye, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla üretilen Eurofighter Typhoon için girişimlerini hızlandırdı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 24-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Alman basınına göre, iki liderin görüşmesinde Eurofighter'ların satışı ele alındı.

Merz, daha önce NATO içerisinde kritik öneme sahip olduğunu belirtmişti. Eski Almanya şansölyesi Olaf Scholz, Eurofighter'ların Türkiye'ye satışını engellerken, 23 Şubat'ta yapılan seçimleri kazanarak Şansölyeliğe gelen muhafazakar CDU partisinin lideri, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini artırmak istediklerinin sinyalini vermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısında önemli gelişmeler yaşandığını açıklamış ve "Büyük Britanya ve Almanya ile görüşmelerin sürdüğünü, olumlu gelişmelerin yaşandığını" dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığını bildirmiş ancak Eurofighter anlaşmasına dair detay paylaşmamıştı.

'MERZ TÜRKİYE İLE ORTAKLIK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK'

Alman Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Merz'in mayıs ayında NATO'ya yaptığı ilk ziyarette Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak övdüğünü hatırlattı. Rundschau, Almanya liderinin "Ankara ile ortaklığı koruyarak daha da genişletmek için mümkün olan her şeyi yapacağı" açıklamasını da okuyucularıyla paylaştı. Gazete, Almanya'daki mevcut iktidar koalisyonunun Türkiye'ye ihracatı kısıtlama taraftarı olmadığının altını çizdi.

Haberde, İngiltere'nin Türkiye'ye 40 adet Eurofighter satmak istediği bildirildi. İngiltere'nin mart ayında Türkiye'ye uçakların ihracatı için teklif sunduğunu ifade eden Rundschau, satışın bütün üretici ülkelerin onayı olmadan tamamlanamayacağına dikkat çekti. Almanya'nın onay vermesi halinde, diğer üretici ülkelerin de desteğiyle Türkiye Eurofighter uçaklarını satın alacak.

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ÜRETİCİ FİRMALAR İHRACATTAN YANA

Almanya'nın Handelsblatt gazetesinin haberinde ise Eurofighter'ın üretici firmalarından Airbus Defence and Space'in Münih ofisi yetkililerinin Türkiye ile yapılacak anlaşmaya büyük önem verdiğini duyurdu. Handelsblatt, Airbus'ın Eurofighter'ların "ihraç edilmesine ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin yürüttüğü Eurofighter projesi, NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı tarafından yönetiliyor. Haberde, Airbus'ın yanı sıra BAE Systems'in de Eurifighter'ların ihraç edilmesini istediği ifade edildi.

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YUNANİSTAN ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Merz’i ziyaret eden ilk politikacı olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eurofighter satışında koşulların belirlenmesi gerektiğini söylemişti.

13 Mayıs'ta Berlin’de Merz tarafından resmi törenle karşılanan Miçotakis, ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’ye Eurofighter satışı konusunda ne düşündüğü şeklindeki bir soruya "Almanya’yı ziyaret eden biri olarak Almanya Başbakanı'na bu konuda tavsiyede bulunmak istemem. Ama Almanya silah satarken koşullarını da belirlemeli. Bu koşullar belirlenirken AB üyesi ülkelerin çıkarları unutulmamalı. Üye ülkelerin çıkarları göz önünde bulundurulmalı" yanıtını vermişti.

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TÜRKİYE-İTALYA YAKINLAŞMASI ATİNA'YI RAHATSIZ ETMİŞTİ

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin bildirdiğine göre, Miçotakis Almanya ziyareti öncesi gittiği Roma'da da Türkiye ile İtalya arasında özellikle savunma sanayisi alanındaki yakınlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Miçotakis, rahatsızlığını, "Avrupa olarak, savuma sanayilerimizi güçlendirebiliriz. Ortak bir güvenlik stratejisi oluşturabiliriz. Ancak, bu çerçevede muhatap alacağımız konuşmacıları seçerken, bunların AB’nin çıkarları ve dış politikası ile aynı hizada olup olmadıkları son derece önemlidir" sözleriyle belirtmişti.

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YUNAN SAVUNMA BAKANI DA İNGİLTERE'DE KULİS YAPTI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da şubat ayında Londra'da İngiliz mevkidaşı John Healey ile görüşmesinde, Türkiye'ye Eurofighter ile Meteor füzeleri satışı konusunu gündeme getirmiş ve ülkesinin rahatsızlığını iletmişti. Haberlerde, İngiliz bakanın, Yunanistan'ı tatmin edecek cevaplar vermediği kaydedilmişti.

Kathimerini gazetesi "Türkiye'ye Eurofigter satışı için müzakerelerde başrolü İngiltere oynuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Meteor füzeleri satışı için de otomatikman engel kalmayacak. Türkiye ile İngiltere, AB üyesi olmayan ve savunma sanayisinde sıkı işbirliği isteyen iki NATO üyesi" ifadesini kullanmıştı.