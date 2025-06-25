NATO zirvesi sona erdi: Sonuç bildirisi yayınlandı... 2026'daki zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak

Haberin Devamı

NATO zirve bildirisine göre, müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti.

NATO zirve bildirisinde, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

Üye ülkelerin savunma sanayii alanında koordinasyonu artıracağı kaydedilen bildiride, "Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayi iş birliğini teşvik etmek için kullanacağız" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'ya verilecek desteğin teyit edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Atlantik İttifakı'nın Devlet ve Hükümet Başkanları olarak, tarihin en güçlü İttifakı olan NATO'ya ve transatlantik bağa olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için Lahey'de toplandık. Washington Antlaşması'nın 5. Maddesi'nde yer alan kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz: Birine yapılan saldırı, herkese yapılmış bir saldırıdır. Bir milyar vatandaşımızı koruma, İttifak'ı savunma ve özgürlüğümüz ile demokrasimizi güvence altına alma kararlılığımızda birleşmeye devam ediyoruz.

Haberin Devamı

'RUSYA TEHDİDİ' VURGUSU



Derin güvenlik tehditleri ve zorlukları; özellikle Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi; ve terörizmin devam eden tehdidi karşısında birleşen Müttefikler, Washington Antlaşması'nın 3. Maddesi uyarınca bireysel ve kolektif yükümlülüklerimizi yerine getirmek için 2035 yılına kadar yıllık GSYİH'nin yüzde 5'ini temel savunma gereksinimlerine ve savunma ile güvenlikle ilgili harcamalara yatırmayı taahhüt ediyor. Yatırımlarımız; caydırma ve savunma, kriz önleme ve yönetimi ve iş birlikçi güvenlik olmak üzere üç temel görevimiz doğrultusunda gereken kuvvetlere, yeteneklere, kaynaklara, altyapıya, savaş hazırlığına ve dayanıklılığa sahip olmamızı sağlayacaktır.

PLAN 2029'DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Müttefikler, bu yüzde 5 taahhüdünün iki temel savunma yatırımı kategorisinden oluşacağı konusunda hemfikirdir. Müttefikler, 2035 yılına kadar NATO savunma harcamalarının kabul edilen tanımına göre, yıllık GSYİH'nın en az yüzde 3,5'ini temel savunma gereksinimlerine ve NATO Yetenek Hedefleri'ne ulaşmaya ayıracaktır. Müttefikler, bu hedefe ulaşmak için güvenilir, kademeli bir yol gösteren yıllık planlar sunmayı kabul eder. Müttefikler, kritik altyapımızı korumak, ağlarımızı savunmak, sivil hazırlık ve dayanıklılığımızı sağlamak, inovasyonu serbest bırakmak ve savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek için yıllık GSYİH'nın yüzde 1,5'ine kadar harcama yapmakla sorumlu olacaktır. Bu plan kapsamındaki harcamaların yörüngesi ve dengesi, stratejik ortam ve güncellenen Yetenek Hedefleri ışığında 2029'da gözden geçirilecektir.

Haberin Devamı

Müttefikler, güvenliği bizim güvenliğimize katkıda bulunan Ukrayna'ya destek sağlama konusundaki kalıcı taahhütlerini yeniden teyit eder ve bu amaçla Müttefikler'in savunma harcamalarını hesaplarken Ukrayna'nın savunmasına ve savunma sanayisine doğrudan katkılarda hesaplanacaktır.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ



Transatlantik savunma sanayi iş birliğini hızla genişletme ve kolektif güvenliğimizi ilerletmek için ortaya çıkan teknolojiyi ve inovasyon ruhunu kullanma konusundaki ortak taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız ve ortaklıklarımızı savunma sanayii iş birliğini teşvik etmek için kullanacağız.

Haberin Devamı

2026 TOPLANTISI TÜRKİYE'DE



Hollanda Krallığı'nın bize gösterdiği cömert misafirperverlik için minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 2026'da Türkiye'de yapacağımız bir sonraki toplantıyı ve ardından Arnavutluk'ta yapacağımız toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz."