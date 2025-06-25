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NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 12:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderleri ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılıyor. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey kentindeki zirvenin yapılacağı alana geldi.

NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve binası girişinde gazetecileri selamladı. Daha sonra aile fotoğrafı çekiminin yapılacağı alana geçen Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof tarafından karşılandı.

NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

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Erdoğan, Rutte ve Schoof tarafından katılan diğer liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

Aile fotoğrafında Erdoğan, sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yanında yer aldı.  

ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü görüştü.

SANCHEZ İLE SOHBET ETTİ

NATO Liderler Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile sohbet etti.

HÜKÜMET BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA GEÇİLDİ

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Fotoğraf

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