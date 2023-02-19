Türkiye Ermenileri Patriği CNN Türk’e konuştu: Küçük acıları konuşabilirsiniz ama büyük acılar dilsizdir

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Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili vuran depremle ilgili CNN Türk’te Serdar Korucu’nun sorularını yanıtladı. Patrik Sahak II, “Konuşmak çok zor. Küçük acıları konuşabilirsiniz ama büyük acılar dilsizdir. Sadece ağlarsınız düşünürsünüz” dedi.

“Yine de hayat devam ediyor” mesajı veren Türkiye Ermenileri Patriği, “Hep beraber depremden kurtulanlar için hayatı yeniden kurmalıyız. Yıkılan kentleri ayağa kaldıracağız. Bu bizim tarihsel yükümlülüğümüz, insanlık borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Depremden hemen sonraki gün Patrikhane’de toplantı yaptıklarını söyleyen Patrik Sahak II, hızlıca deprem bölgesine yardım tırlarıyla ulaşmaya çalıştıklarını anlattı, “Türkiye Tek Yürek kampanyasına da Patrikhane olarak vakıflarımızdan ve hayırseverlerimizden gelen yardımı ilettik” dedi.

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“Yardım değil, paylaşmak sözü daha önemli. Önemli olan duygudaşlık kurmaktır” diyen Patrik Sahak II, Türkiye’deki Ermeni cemaatinden 11 kişinin de hayatını kaybettiğini, İskenderun’da ve Mersin’deki kiliselerin hafif hasar gördüğünü belirtti.

“Bütün devlet yetkilileri ve kurumlarına teşekkürlerimi sunuyorum ve dualarımı iletiyorum. Tanrı onlarla olsun” ifadelerini kullanan Türkiye Ermenileri Patriği, Türkiye’ye hem Azerbaycan hem de Ermenistan’dan yardım geldiğini kaydetti ve “Bu felaket o kadar büyük ki sadece Türkiye’yi değil insanlığı birleştirdi” diye konuştu.

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Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Patrik Sahak II, “deprem sadece binaları değil insanların kalplerindeki kabukları da kırdı. Elbette biz Türkiyeli Ermeniler olarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki görünmez duvarların yıkılması sevindiricidir. Olumlu gelişmelerdir. Keşke biz kötü günleri görmeden bazı değerlerin farkına varsak, insanlığımız uyansa. Şimdiden kucaklayabilsek…” dedi.