Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... AFAD Başkanı açıkladı... Depremde can kaybı 40 bin 689

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#Kahramanmaraş
Son dakika... AFAD Başkanı açıkladı... Depremde can kaybı 40 bin 689
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 15:43

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 2 büyük depremde son gelişmeleri aktardı. Sezer, depremde can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu.

Haberin Devamı

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer ayrıca Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

AFAD Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 bin iş makinesi bölgede. 270 bini aşkın personel vardı, halen 250 bin toplam personel bulunmaktadır. İllerin büyük bölümünde arama kurtarma tamamlandı. 40 bin 689 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

İlgili haber

‘Yönetmelik ve standartlara uygunsa o yapı depremde yıkılmaz’‘Yönetmelik ve standartlara uygunsa o yapı depremde yıkılmaz’Haberi görüntüle

100 bin konteyner kent hedefinin 2 ay içerisinde bitirilme çalışmaları var. Alt yapı çalışmaları devam ediyor. Afetzedelere yönelik yardımlar devam ediyor. 68 10 bin liralık yardımlar yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırıldı.

Son dakika... AFAD Başkanı açıkladı... Depremde can kaybı 40 bin 689

Haberin Devamı

Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi çadır kentlerde, konteynerlerde ve çeşitli kurumlarda misafir etmeye devam ediyoruz. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması tamamlandı. 24 saat hava araçlarımız da yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 12 milyon üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtıldı.

Son dakika... AFAD Başkanı açıkladı... Depremde can kaybı 40 bin 689

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#AFAD#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi