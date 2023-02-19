Son dakika... AFAD Başkanı açıkladı... Depremde can kaybı 40 bin 689

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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer ayrıca Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

AFAD Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 bin iş makinesi bölgede. 270 bini aşkın personel vardı, halen 250 bin toplam personel bulunmaktadır. İllerin büyük bölümünde arama kurtarma tamamlandı. 40 bin 689 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

100 bin konteyner kent hedefinin 2 ay içerisinde bitirilme çalışmaları var. Alt yapı çalışmaları devam ediyor. Afetzedelere yönelik yardımlar devam ediyor. 68 10 bin liralık yardımlar yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırıldı.

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Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi çadır kentlerde, konteynerlerde ve çeşitli kurumlarda misafir etmeye devam ediyoruz. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması tamamlandı. 24 saat hava araçlarımız da yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 12 milyon üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtıldı.