Türk siyasetçinin kullandığı uçak düştü

Polis, Pegnitz bölgesindeki ormanlık alana 23 Aralık’ta düşen “Cessna F172M Skyhawk” tipi uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Alman basınına göre 28 yaşındaki Cris Cenk Genç, Landshut kentinden kız arkadaşının yaşadığı Kulmbach’a gitmek üzere havalanmıştı.

FDP’den yapılan açıklamada Cenk Genç’in yerel yönetime angaje bir siyasetçi ve harika bir insan olduğu belirtildi. Aile ve arkadaşlarına taziye mesajının yer aldığı açıklamada, “Seni özleyeceğiz” ifadesi yer aldı.