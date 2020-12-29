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Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk siyasetçinin kullandığı uçak düştü

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Türk siyasetçinin kullandığı uçak düştü
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Almanya’nın Münih kentindeki Hür Demokrat Parti (FDP) Gençlik Teşkilatı Yöneticisi Cris Cenk Genç’in, kullandığı küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis, Pegnitz bölgesindeki ormanlık alana 23 Aralık’ta düşen “Cessna F172M Skyhawk” tipi uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Alman basınına göre 28 yaşındaki Cris Cenk Genç, Landshut kentinden kız arkadaşının yaşadığı Kulmbach’a gitmek üzere havalanmıştı.

FDP’den yapılan açıklamada Cenk Genç’in yerel yönetime angaje bir siyasetçi ve harika bir insan olduğu belirtildi. Aile ve arkadaşlarına taziye mesajının yer aldığı açıklamada, “Seni özleyeceğiz” ifadesi yer aldı.

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