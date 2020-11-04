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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

Türk gençlerden Viyana polisine destek

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Türk gençlerden Viyana polisine destek
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Viyanada Pazartesi günü gerçekleşen saldırıdan sonra şehrin dört bir yanından dayanışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Saldırı sonrası çok yoğun çalışan Viyana polisine destek olmak isteyen Eda, Eylül ve Ela Şahingöz isimlerinde üç Türk kardeş, 17. bölgedeki Hernals polis karakoluna evden hazırladıkları kek ve börekleri götürdü.

Polislerin kendilerini çok iyi ağırladığını söyleyen kardeşler, "Viyanadaki can güvenliğimizi sağladıkları için biz Türk olarak her zaman her yerde onlarla olduğumuzu belirtmek istedik" dedi. Ayrıca kardeşlerin en küçüğü Ela Şahingöz, kendi yaptığı ve içinde Türkiye ve Avusturya bayraklarının olduğu resmi polislere hediye etti. Polisler bu anlamlı destek için üç Türk kardeşe teşekkür etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.

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