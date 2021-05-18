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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.05.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Tunus açıklarında göçmen faciası: 57 kişi boğularak öldü!

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Tunus açıklarında bir göçmen faciası daha yaşandı. Bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 göçmen hayatını kaybetti.

Tunus, bir kez daha bir göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Kızılay'ı faciada 57 göçmenin boğulduğunu açıkladı.

Tunus Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülke açıklarında battığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri, kurtulan 33 kişinin, bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak hayatta kaldığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor... 

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