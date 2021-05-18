Tunus açıklarında göçmen faciası: 57 kişi boğularak öldü!

Tunus, bir kez daha bir göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Kızılay'ı faciada 57 göçmenin boğulduğunu açıkladı.

Tunus Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülke açıklarında battığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri, kurtulan 33 kişinin, bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak hayatta kaldığını aktardı.

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