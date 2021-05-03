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Dünya
DHA Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 03.05.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

ABD'de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı

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Meksika’dan ABD’ye düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

ABD ile Meksika sınırındaki Sen Diego sahilinde insanlık dramı yaşandı. Sen Diego sahilinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

ABDde göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. San Diego Sahil Güvenlik yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen taşıyan teknenin alabora olduktan sonra parçalandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, 27 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, teknenin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

ABDde göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı

Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerden 22 kişinin de sahile çıkmayı başararak kurtulduğunu açıkladı.

San Diego cankurtaran ekipleri de yaşam mücadelesi veren düzensiz göçmenler için başlatılan kurtarmak operasyonuna helikopterlerle havadan destek verildiğini ifade etti.

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