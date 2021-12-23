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Tüm dünyada vaka sayısı yükselirken onlarda düşüyor!

#Japonya#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Tüm dünyada vaka sayısı yükselirken onlarda düşüyor

Omicron varyantı dünya çapında artarken, Japonya'nın genel koronavirüs vakaları ve ölümleri düşüyor. Tablodaki düşüşün sebebini ise kimse tam olarak bilmiyor.

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Koronavirüs pandemisi boyunca Japonya, birçok Batı ülkesinde olduğundan çok daha düşük enfeksiyon ve ölüm oranlarına sahipti, ancak yaz aylarında hastaneleri bunaltan ciddi bir artış oldu.

DÜNYADA ARTARKEN JAPONYA'DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Şimdilerde ise tüm dünya çapında hem Delta hem de Yeni Omicron varyantı ile beraber ciddi bir yükseliş söz konusu iken Japonya'da koronavirüse vakaları ve ölümlerinde yeniden düşüşe geçti.

Geçen ay, 127 milyonluk Japonya'daki resmi günlük vaka sayısı yaklaşık 60 ila 200 arasında değişti. Kasım ayının başından bu yana çoğu gün kaydedilen koronavirüs ile ilgili ölüm sayısı beşten az oldu.

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BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRIYOR ANCAK SEBEBİ BULUNAMADI

Bilim insanları Japonya ve Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerini başka yerlerdeki yüksek ölüm oranlarından kurtarmış olabilecek genetik, beslenme ve diğer faktörleri araştırıyor ancak henüz ortaya çıkan kesin bir sonuç yok.

Japonlar arasında koronavirüse karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemi tepkisine yol açmış olabilecek potansiyel genetik özellikleri belirlense de uzmanlar kesin sonuçlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

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GÜNEY ASYA HALKINA ÖZGÜ X FAKTÖRÜ

Nagasaki Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde küresel sağlık profesörü Taro Yamamoto, "Dürüst olmak gerekirse, Japonya'daki Kovid ölümlerindeki ani düşüşün arkasındaki kesin nedeni biz de bilmiyoruz. Japonlara veya Doğu Asya halkına özgü bir X faktörünün olup olmadığı henüz belli değil, ancak bunu belirlerken virüsü anlamamıza ve kontrol etmemize yardımcı olabileceğini umuyoruz" dedi.

OMİCRON SONRASI SIKI TEDBİRLER

Japonya şu anda nüfusunun çoğunu aşıladı ve mevcut düşük sayıları açıklayabilecek yaygın bir maskelemeye sahip. Ülkede özellikle omikron varyantı ortaya çıktıktan sonra daha sıkı tedbirler uygulanmaya başladı.

 

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