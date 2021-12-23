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Korona sözleri pahalıya patladı... Harvard uzmanına kâbusu yaşattılar!

#Koronavirüs#Çin#Wuhan
Korona sözleri pahalıya patladı... Harvard uzmanına kâbusu yaşattılar

Koronavirüsün kökeni ile ilgili konuşan Harvard Üniversitesi'nden Dr. Alina Chan'ın sözleri tabiri caizse pahalı mal oldu. Bazı bilim çevrelerinin ve Çin basının hedefi haline gelen Chan ölüm tehditleri aldığını belirtti.

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Koronavirüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda. Ancak virüsün nasıl ve nereden çıktığı konusunda hala bilim dünyası hemfikir olabilmiş değil.

Salgının ilk günlerinden beri virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken Harvard Üniversitesi'nden Dr. Alina Chan gözlerin bir kez daha Wuhan'daki laboratuvara çevrilmesine neden oldu.

İngiliz parlamentosunda kurulan Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne sunum yapan Chan Pekin'in DSÖ ve diğer ülkelerden gelen araştırma tekliflerine kapıyı kapatmasının Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan çıktığını ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti ve bilim dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Korona sözleri pahalıya patladı... Harvard uzmanına kâbusu yaşattılar

Koronavirüsün laboratuvar kökenli olma olasılığının bulunduğunun altını çizen Harvard araştırmacısı bazı bilim çevrelerinin ve Çin basının hedefi oldu.

New Republic tarafından 'saçmalık', Texas A&M biyoloji başkanı Benjamin Neuman tarafından 'aptalca' olarak adlandırılan bu sözleri sert bir dille eleştiren devlet güdümündeki Çin gazetesi Global Times Chan için 'ırk haini' ifadesini kullandı.

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Ancak Chan'e tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Bilim insanı bu çıkışından sonra ölüm tehditleri almaya başladı.

Konu ile ilgili konuşan Chan, tehditlerin önemli olduğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Ben kurban değilim. İnsanları cesaretlendirmek istemiyorum. 'Tehditler onun üzerinde işe yaramıyor' diye düşünmelerini istemiyorum. Tehditler hakkında ne kadar çok konuşursam, o kadar çok oluyor. Ayrıca inandığım şey hakkında konuşmanın riskleri olduğunun da farkındayım.'

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DR CHAN NE DEMİŞTİ?

Chan söz konusu açıklamasında 'Bence laboratuvar kökenli olma olasılığı daha yüksek. Şu anda, pandeminin kökenini bilen insanların öne çıkması güvenli değil. Ama eninde sonunda ortaya çıkacak kadar çok bilginin saklandığı bir çağda yaşıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Pek çok üst düzey virologdan, genetiğiyle oynanmış bir kaynağın makul olduğu yönünde görüş geldiğini belirten Chan, 'Buna ilk SARS virüsünde değişiklikler yapan virologlar da dahil' dedi.

Korona sözleri pahalıya patladı... Harvard uzmanına kâbusu yaşattılar

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ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Söz konusu rapor Çin - virüs ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır Koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

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