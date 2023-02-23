Trump’tan iddialı çıkış: 3’üncü dünya savaşına çok yakınız

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Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin yıldönümü kapsamında kendi internet sitesi üzerinden video yoluyla açıklamalarda bulunan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 3’üncü Dünya Savaşı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna politikasına sert tepki gösterdiği konuşmasında, Washington’da savaş yanlısı bir devlet düzeni olduğunu öne sürerek, “3’üncü dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı” ifadesini kullandı.

‘SAVAŞ 24 SAATTE BİTER’

‘Derin devlet, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki tüm savaş kışkırtıcılarının ve küreselcilerin temizlenmesi’ gerektiğini söyleyen Trump, kendisinin nesiller boyunca savaş başlatmayan tek ABD başkanı olduğunu vurguladı. 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi döneminde mevcut düzenin değişeceğini vurgulayarak doğru liderlikle Ukrayna savaşının 24 saatte bitirilebileceğini iddia etti.

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‘BUNLAR ASLA OLMAZDI’

İsim vererek ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ı da işaret eden Trump, “Nuland gibi, Ukrayna’yı NATO’ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz” diye konuştu. Eski ABD Başkanı, Ukrayna’da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini de kaydetti. “Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmazdı” diye konuşan Trump, ‘Amerikan dış politikasına hakim olan yozlaşmış küresel düzenden kurtulmak’ gerektiğine savundu.

BIDEN’I HEDEF ALDI

‘Truth Social’ isimli sosyal medya platformu üzerinden de paylaşımlarda bulunan Donald Trump, ABD’de başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, adaylığını duyurmasıyla ya da öncesinde tam ve eksiksiz bir zihinsel yeterlilik testine girmeyi kabul etmesi gerektiğini kaydetti. 76 yaşında olan Trump, adayların fiziksel olarak çalışmaya uygun olduğunu gösteren bir teste de girmesi gerektiği görüşünü savundu. 80 yaşındaki mevcut ABD Başkanı Biden, ikinci dönem için aday olur ve seçilirse 82 yaşında başkanlık yemini edecek ve en yaşlı Amerikan başkanı olarak tarihe geçecek.