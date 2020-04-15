Trump'ın DSÖ kararına tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki çatışmada ipler koptu. Trump dün, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullandı.

Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi.

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor." dedi.

DSÖ'nün "Çin'den yapılan seyahatlerin durdurulması" çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu savunan Trump, kendisinin bunlara bakmadan Çin'den ABD'ye yapılan seyahatleri en başta durdurduğunu yineledi.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ GELDİ! BM: KAYNAKLARI KESME ZAMANI DEĞİL, DAYANIŞMA ZAMANI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, ''Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi benzeri görülmemiş bu virüsle yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.'' ifadelerini kullandı.

RUSYA: ABD'NİN ÖNCELİĞİ SUÇLU BULARAK MASUMİYETLERİNİ KANITLAMAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,“ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.” dedi.

Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, ABD’de siyasetçilerin "daima suçlayacak birilerini bulduğunu" savundu.

ABD’nin Çin ve DSÖ’yü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suçladığını belirten Zaharova, “Hillary Clinton’un mağlubiyeti nedeniyle Rusya’yı, ABD’deki sağlık sistemindeki sorunlar için de bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçluyorlar. ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington’un dün aldığı kararın son derece endişe verici olduğuna işaret ederek, “Bu, ABD’li yetkililerin salgın nedeniyle dünyada olanlara karşı oldukça bencilce bir yaklaşımıdır. Uluslararası toplumun ana gündeminde olduğu bir dönemde bu organizasyona yapılan söz konusu darbe, kınanması ve eleştirilmesi gereken bir adımdır.” dedi.

ALMANYA: EN İYİ YATIRIM, DSÖ'YÜ GÜÇLENDİRMEKTİR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ'yü güçlendirmek olduğunu söyledi.

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, virüsün sınır tanımadığını, karşılıklı suçlamaların da yararlı olmadığını belirtti.

Kovid-19'a karşı uluslararası arenada birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Heiko Maas, "Pandemi ile mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ'yü güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

ÇİN'DEN ABD'YE ÇAĞRI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonları durdurmasından "ciddi endişe duyduklarını" bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurmasına ilişkin, "Çin, ABD'nin DSÖ'ye finansal yardımları durdurmasını ilan etmesinden ciddi endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün küresel sağlığın korunması alanında yeri doldurulamaz bir görev üstlendiğinin altını çizen Sözcü Cao, DSÖ'nün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkışından bu yana sorumluluğunu aktif şekilde yerine getirdiğini ve salgına karşı uluslararası iş birliğini teşvik etmede merkezi koordinasyon rolü oynadığını ifade etti.

Cao, dünya genelinde salgının, çok çetin ve kritik bir seviyede olduğunu hatırlatarak, ABD'nin bu kararının DSÖ'nün kabiliyetini zayıflatacağını ve salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine zarar vereceğini dile getirdi.

Sözcü Cao, "ABD’yi sorumluluk ve görevlerini samimiyetle yerine getirmeye, DSÖ’nün uluslararası salgınla mücadele hareketinin liderliğini desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.