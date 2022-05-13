Torun yapmayan oğullarını mahkemeye verdiler!

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Hindistan bu günlerde kendilerine torun vermediği için oğullarını mahkemeye verip 650 bin Dolar tazminat talep eden anne babayı konuşuyor.

Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti oğullarına iyi bir eğitim sağlayıp pilot yaptıklarını ve evlendiği zaman ona lüks bir düğün yaparak ellerindeki tüm birikimlerini tükettiklerini iddia ediyor.

'6 YILDIR EVLİ ÇOCUK YAPMAYI PLANLAMIYOR'

Oğullarının ısrarla çocuk sahibi olmak istememesine kızan anne baba şimdiye kadar yaptıkları harcamaların geri ödemesi için mahkemenin yolunu tuttu.

Çift, geçen hafta Haridwar'da bir mahkemeye sundukları dilekçede, oğullarının altı yıldır evli olmasına rağmen bebek yapmayı planlamadığını belirterek "En azından birlikte vakit geçireceğimiz bir torunumuz olursa acımız katlanılır hale gelir." ifadelerini kullandı.

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650 BİN DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Times of India gazetesinin edindiği bilgiye göre çiftin oğullarından talep ettikleri tazminat 50 milyon rupi, yani yaklaşık 650 bin dolar. Bu miktar oğullarının beş yıldızlı oteldeki düğün masrafı, 80 bin dolar değerinde lüks bir araba ve çiftin yurtdışındaki balayının masraflarını içeriyor.



Gazetede yer alan habere göre ebeveynler oğullarının ABD'de pilot eğitimi alması için 65 bin dolar harcadı.

"YALNIZ YAŞADIĞIMIZ İÇİN ZİHİNSEL OLARAK RAHATSISIZ"

Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti mahkeme dilekçelerinde tüm birikimlerini tükettikleri için evlerini inşa etmek için kredi çekmek zorunda kaldıklarını ve şimdi çok sıkıntı çektiklerini belirtti ve torun isteğini yeniledi: "Yalnız yaşadığımız için zihinsel olarak oldukça rahatsızız."

Çiftin avukatı Arvind Kumar, dilekçenin 17 Mayıs'ta kuzey Hindistan'daki mahkemede işleme alınacağını söyledi.

EĞİLİMLER DEĞİŞTİ... ÇOCUK YERİNE ÇALIŞMAYI SEÇİYORLAR

Hindistan güçlü bir ortak aile sistemine sahiptir. Ülkede uzun yıllardır büyükanne, büyükbaba hatta çoğu zaman teyze ve amcalar aynı evde yaşarlar. Ancak son yıllarda bu eğilim değişti. Genç çiftler geniş aile evlerinde kalmaktansa ebeveynlerinden ve kardeşlerinden uzaklaşmayı tercih ediyor.

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Evli çiftler artık çoğunlukla evde kalıp çocuk yapmaya odaklanmak yerine çalışıp birikim yapmayı tercih ediyor.