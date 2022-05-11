'Pes' dedirten olay! Düğünde elektrik kesilince yanlış adamlarla evlendiler

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Kış aylarının geride kalması ile Hindistan'da düğün sezonu açıldı. Toplu nikah merasimlerinin düzenlendiği ülkede yaşanan bir olay ise duyanları şaşkına çevirdi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Aslana köyünde düzenlenen toplu nikah merasiminde yaşanan talihsiz elektrik kesintisi ortalığı karıştırdı.

KARANLIKTA BAŞKA ADAMLARLA EVLENDİRDİ

Törenin ortasında birden bire karanlıkta kalan papaz yaşanan kargaşa içerisinde nikahlarının kıyılması için bekleyen iki kız kardeşi başka damatlarla evlendirdi.

Kız kardeşlerin evlendikleri adamları tanıyıp tanımadığı açıklanmazken olay elektriklerin gelmesi ile ortaya çıktı.

GELİNİN BABASI: KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRLER

Düğüne katılan bir akraba, The Independent'a yaptığı açıklamada kız kardeşlerin aynı gelin kıyafetlerini giydiğini ve yerel geleneklere uygun olarak yüzlerini peçeyle kapattığını söyledi.

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Gelinlerin babası Ramesh Lal da papazın kafasının kızlarının giydiği kıyafetlerden dolayı karışmış olabileceğini söyledi.

Yetkililerin devreye girmesi ile hata kısa sürede düzeltilse de olay enerji talebindeki artış nedeniyle Hindistan'da elektrik kesintilerinin yaygınlığının altını çizdi.



Hindistan geleneklerine göre kadınlar düğün sırasında yüzlerini kapatıyor.

Güney Asya'da bir milyardan fazla insan rekor kıran bir sıcak dalgasıyla karşı karşıya. Pakistan 61 yılın en sıcak Mart'ını yaşarken, kuzey Hindistan'da sıcaklıklar 47C'ye yükseldi.

Hindistan genelinde sıcaklıklar yüksek olduğundan, enerji şirketleri talebi karşılayabilmek için elektrik kesintilerine başvuruyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkede sıcaklıkların hızla ve normalden çok daha erken yükseldiğine dikkat çekerken ısı şoku, Himalaya, Hindu Kush ve Karkoram sıradağlarındaki buzulların erimesini hızlandırdı.

KESİNTİLERİN BİR DİĞER SEBEBİ DE KÖMÜR KITLIĞI

BBC'de yer alan habere göre Hindistan genelindeki yaygın elektrik kesintilerinin diğer bir nedeni de yaşanan kömür kıtlığı.

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Açıklanan son rakamlara göre Hindistan'da Nisan ayının başından bu yana, 322 ilçede 21 binden fazla kişinin her gün iki saat veya daha fazla elektriği kesiliyor.