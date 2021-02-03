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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

Toplantı sırasında su diye dezenfektan içti!

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Toplantı sırasında su diye dezenfektan içti!
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Hindistanın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Olay, Hindistanın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

Toplantı sırasında su diye dezenfektan içti

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