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Titan'ın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman! Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

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#Titan#Titanic#Denizaltı
Titanın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 10:14

5 yolcuya mezar olan denizaltı Titan'ın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Şehzade'nin halası, yeğeninin yolculukla ilgili tereddütleri olduğunu ve çok korktuğunu fakat sonunda tek bir nedenle böyle bir karar verdiğini açıkladı.

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Titanik'in enkazını görmek için okyanusa dalan ve Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısındaki beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

Dünya günlerdir yürütülen arama kurtarma çalışmalarını büyük bir umutla izlese de, deniz aracındaki yolcuların dalıştan kısa bir süre sonra gerçekleşen feci bir patlama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Titanın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

Titan'da, OceanGate şirketinin sahibi ve CEO'su Stockton Rush, uluslararası bilimsel keşifler düzenleyen Explorers Club üyesi Paul-Henry Nargeolet (73) ve İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Pakistan’ın en zengin isimlerinden biri olan Şahzade Davud(48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yolculuk yapıyordu.

EN GENÇ YOLCUDAN YÜREK BURKAN DETAY

ABD Sahil Güvenlik yetkililerinin dün ölüm haberini doğrulaması kurbanların bir mucize için dua eden kederli ailelerini yasa boğdu. 

Bileti 250 bin dolar olan ölüm yolculuğunun en genç kurbanı, 19 yaşındaki Süleyman'ın geziye katılmasının sebebinin altında ise yürek burkan bir detay çıktı.
Titanın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

TİTANİK TUTKUSU OLAN BABASINI MUTLU ETMEK İÇİN BİNMİŞ

Pakistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Şahzade Davud tam bir Titanik tutkunuydu. Ancak oğlu Süleyman korkutucu seyahat için hiç hazır değildi.

Süleyman'ın halası Azmeh Dawood, NBC News'a yaptığı açıklamada, yeğeninin okyanus altına inmekten çok korktuğunu belirterek, "Bu yolculuğa hazır olmadığını söyledi. Ancak okyanusun dibine yapılacak yolculuk babalar gününe denk geliyordu ve Süleyman babasını mutlu etmek istiyordu" dedi.
Titanın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

Azmeh, Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki yeğeni Süleyman'ı 'çok iyi kalpli bir genç' olarak tanımlarken, ölüm haberinin tüm aileyi tarif edilemez bir acıya sürüklediğini belirtti.

KEŞİF TUTKUSU SONU OLDU

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan bir kaynak, Şahzade Davud'u oğlu ile birlikte okyanusun dibine gitmeye iten şeyin keşif tutkusu olduğunu söylerken, Davud'un New York Post gazetesine konuşan arkadaşı Ahsen Uddin Syed,"Bilim ve seyahat onun DNA'sının bir parçası" dedi.
Titanın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

48 yaşındaki iş insanı ve oğlu, Pakistan'ın ünlü Dawood hanedanının mirasçılarıydı. Hepsi İngiliz vatandaşlığı alan aile İngiltere'de yaşıyordu.

Süleyman'ın psikolog ve yaşam koçu olan annesi Christine ve kız kardeşi Alina henüz bir açıklamada bulunmazken, büyükanne Kulsum ve büyükbaba Hüseyin sevgili torunları ve oğullarının vefatını 'hayal edilemez bir kayıp' olarak nitelendirdiler.

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