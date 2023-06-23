Titan'ın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman! Yolculuktan ödü kopuyordu, tek bir sebeple gitti...

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Titanik'in enkazını görmek için okyanusa dalan ve Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısındaki beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Dünya günlerdir yürütülen arama kurtarma çalışmalarını büyük bir umutla izlese de, deniz aracındaki yolcuların dalıştan kısa bir süre sonra gerçekleşen feci bir patlama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

