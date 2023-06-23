Titanik'in yönetmeni haklı çıktı... Atlas Okyanusu Titan'a da mezar oldu! Uzmanlar Titan'ın son saniyelerinde yaşananları açıkladı

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Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Film ile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde.

Film ile popülaritesini daha da artıran gemi zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti.

250 bin Dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi taşıyan denizaltı, Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Filmin yönetmeni ve 30'dan fazla kez enkaza dalış yapan James Cameron, Pazartesi günü bir patlama sesi duyulduğunu öğrendiğini söylemişti.

Cameron OceanGate'in dalgıç aracının karbon fiber gövdesinin temelde keşif gezisi için uygun olmadığının da altını çizmişti.

Aradan geçen günler Cameron'u haklı çıkardı. Denizaltının enkazına ulaşıldı. Titan hakkında yeni açıklamalarda bulunan Cameron ABC News'a konuştu.

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Titanik felaketi ile Titan arasında benzerlikler olduğuna dikkat çeken Cameron bu durumun kendisini şoke ettiğini itiraf etti.

'Kaptan gemisinin önündeki buzlanma konusunda defalarca uyarıldı ve buna rağmen aysız bir gecede tam gaz buz alanına girdi' diyen Cameron Titan'ın da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen adeta ölüme gittiğini belirtti.

İlk belirlemeler Titan'da bir patama yaşandığına işaret ediyor.

ABD Sahil Güvenliği, denizaltında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik, 'Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz' açıklamasını yaptı.

DÜNYANIN YANITINI ARADIĞI SORU: NASIL ÖLDÜLER?

New York Post uzman isimler ile konuşarak denizaltıdaki yolcuların son saniyelerine ışık tutmaya çalıştı.

Bir denizaltı uzmanı Ofer Ketter, New York Post'a, Titan'da meydana gelen patlamanın 0mürettebatı anında öldürmüş olduğunu söyledi.

Aynı uzman patlama meydana geldiğinde Titan'daki beş kişinin neler olduğunu anlayacak kadar zamanları bile olmadığını belirtti.

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Sub-Merge adlı özel bir dalgıç şirketinin kurucu ortağı olan Ketter açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu korkunç bir olay. İyi olan tek şey ise her şeyin bir anda olması. O kadar hızlı oldu ki beyinleri bile vücutlarına ağrı yaşadıklarına dair bir tür mesaj gönderemedi.'

SİMPSONLAR TİTAN'IN AKIBETİNİ BİLDİ Mİ?

Daha önce Koronavirüs, Trump'ın seçilmesi ABD'deki Kongre Binası işgali gibi bir dizi olayı önceden bildiği iddia edilen Simpsonlar Titan'ın batması ile de gündemde.

Zira dizinin yıllar önce yayınlanan bir bölümünde yaşanılanlara oldukça benziyen anlar yer almıştı.

Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeye dikkat çekti.

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Söz konusu bölümde Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks'ın Homer'a batık geminin kayıp zümrüt hazisinden bahsetmesi ile Homer mini bir denizları ile dalış yapar.

Ancak Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar.

OBAMA'DAN SERT ELEŞTİRİ: ÇÜRÜMÜŞLÜK

Söz konusu bölüm kısa sürede sosyal medyada vira olurken eski ABD Başkanı Obama'nın sözleri de en çok konuşulan konular arasına girdi.

Obama Batı'nın göçmenler konusundaki ikiyüzlülüğünü eleştirdi. Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinden çok Titan denizaltısına ilgi gösterildiğine dikkat çeken Obama bu durum için 'çürümüşlük' yorumunda bulundu.

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TİTAN'IN YOLCULARI KİMLER?

Titan’la bir yolculuğun 250 bin dolarlık maliyetinin olması, bunu yalnızca az sayıda kişinin yapabileceği bir aktiviteye dönüştürüyor.

Shahzada ve Suleman Dawood: Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet: 1987’de Titanik’e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Nargeolet, 1993’te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

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Harper Collins dergisine geçen yıl bir söyleşi veren Nargeolet, “Aşağı küçük bir denizaltıyla iniyor ve 5-8 saat arası aşağıda kalıyoruz. Oradayken yukarı çıkmak istemiyorsunuz, pilleri olabildiğince tüketiyorsunuz – hatta bazen tüketebileceğinizden biraz daha fazla. Bu yüzden birkaç defa kızdılar bana. Çıkış da iniş kadar sürüyor böylece toplam dalış süresi 10-12 saat oluyor” demişti.

Kaşif Hamish Harding: Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, “O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında” demişti. Harding’in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

Ocengate CEO’su Stockton Rush: Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.