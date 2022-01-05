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Tıp dünyasını karıştıran araştırma! Doktorun cinsiyeti ameliyat sonucunu etkiliyor

#Ameliyat#Doktor#Cerrah
Tıp dünyasını karıştıran araştırma Doktorun cinsiyeti ameliyat sonucunu etkiliyor

Kanada’da 1,3 milyon hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, erkek doktorlar tarafından ameliyat edilen kadınların kötü bir sonuca maruz kalma olasılığı yüzde 15 ve ölme olasılığı yüzde 32 daha fazla. Bulgular, tıp dünyasında ‘ameliyatların büyük ölçüde erkeklerin egemen olduğu bir alan olduğu’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde epidemiyolog doçent Dr. Angela Jerath, ve meslektaşları, Ontario'da 2007 ve 2019 yılları arasında 2.937 cerrah tarafından ameliyat edilen 1.320.108 hastanın kayıtlarını inceledi. Kayıtlar, kalça ve diz replasmanı gibi daha basit işlemlerden, safra kesesinin çıkarılması, kalp baypası, ve beyin ameliyatı gibi daha karmaşık ameliyatlara kadar uzanıyordu.

SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ

Jerath yaptıkları araştırmaya ilişkin, “Yaklaşık 3 bin cerrahı içeren 1,3 milyon hastayı incelediğimizde, erkek cerrahlar tarafından tedavi edilen kadın hastaların %15 daha hasta olduğunu gördük. Bu sonuçlar endişe verici çünkü cerrahın cinsiyeti ne olursa olsun hasta sonuçlarında cinsiyet farkı olmamalıdır.” dedi.

ERKEKLERDE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

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Tıp dergisi JAMA Surgery'de yayınlanan araştırmaya göre, ameliyat olan erkeklerin, cerrahlarının erkek veya kadın olmasına bakılmaksızın sonuçları aynı çıktı. Bununla birlikte, prosedür bir kadın cerrah tarafından gerçekleştirildiyse, kadınlar daha iyi sonuçlar elde ettiler.

ARAŞTIRMA BİR İLK

Araştırmacılar, çalışmanın hastanın cinsiyeti, cerrahın cinsiyeti ve cerrahinin sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen, türünün ilk örneği bir çalışma olduğunu söyledi.

Bilim insanları ameliyat sonrası üç tür olumsuz sonuca baktılar: ölüm, hastaneye yeniden yatış ve 30 gün içinde komplikasyonlar. Örneğin, erkek bir cerrahla kardiyotorasik operasyon geçiren kadınların %1.4'ü ölürken, işlemi kadın bir cerrah yaptığında bu oran %1 e düşüyor.

KADIN HASTALARDA KOMPLİKASYON RİSKİ YÜZDE 16 DAHA FAZLA

Genel olarak, kadın hastalarda %16 daha fazla komplikasyon riski ve %11 daha fazla yeniden hastaneye yatış riski vardı ve hastanede daha uzun süre kalma olasılıkları ise %20 daha fazlaydı.

CİNSİYET FARKI AMELİYATLARI NASIL ETKİLİYOR? SEBEBİ BULUNAMADI

Araştırmanın yazarlarından biri olan Jerath, erkek ve kadın cerrahların aynı teknik tıp eğitiminden geçtiği için bulguları açıklama olasılığının düşük olduğunu belirterek, “Kadın ve erkek hekimlerin çalışma tarzı, karar verme ve yargılama arasındaki farklılıklar bir faktör olabilir.” dedi.

İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların “ilginç” olduğunu ve konuya ilişkin çok daha detaylı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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#Ameliyat#Doktor#Cerrah

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