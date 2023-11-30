×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Tıbbi müdahale anları paylaşılmıştı! Hamas'ın tedavi ettiği İsrailli esir serbest bırakıldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İsrail#Esir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 21:53

Hamas’ın daha önce tedavi ettiği ve bugün serbest bıraktığı İsrailli esir Mia Shem’in annesi Keren Shem, kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.

Haberin Devamı

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 7’nci gününde esir takası devam ediyor. Hamas İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana’yı serbest bırakmasının ardından Mia Shem’in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.

Tıbbi müdahale anları paylaşılmıştı Hamasın tedavi ettiği İsrailli esir serbest bırakıldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

HAMAS MİA SHEM’E YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEYE AİT ANLARI PAYLAŞILMIŞTI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem’e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, “Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail kararını dünyaya duyurdu Hamasın savaşa hazır olun emri sonrası açıklama IDFden geldiSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail kararını dünyaya duyurdu! Hamas'ın 'savaşa hazır olun' emri sonrası açıklama IDF'den geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#İsrail#Esir

BAKMADAN GEÇME!