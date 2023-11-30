Tıbbi müdahale anları paylaşılmıştı! Hamas'ın tedavi ettiği İsrailli esir serbest bırakıldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

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Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 7’nci gününde esir takası devam ediyor. Hamas İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana’yı serbest bırakmasının ardından Mia Shem’in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.

HAMAS MİA SHEM’E YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEYE AİT ANLARI PAYLAŞILMIŞTI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem’e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, “Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.