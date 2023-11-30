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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Arabulucu ülke Katar, Gazze'deki altı günlük insani duraklamanın sona ermesiyle İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bir gün uzatılacağını doğruladı. Katar merkezli Al Jazeera ise anlaşmaya ateşkesin bitimine 10 dakika kala varıldığını yazdı.
Hamas geçici ateşkesin bir gün daha uzatıldığını duyurdu. İki tarafın Gazze'den serbest bırakılacak İsraillilerin yeni listesi üzerinde anlaşmaya varamaması üzerine ateşkesin uzatılması ihtimali son saate kadar tartışma konusu olmuştu.
İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının süresi yerel saatle 07:00'de (TSİ 08:00) sona eriyordu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin devam edeceğini duyurdu. Açıklama ateşkesin sona ermesine dakikalar kala yapıldı.
IDF yayınladığı açıklamada 'Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına bağlı olarak ateşkes devam edecek' ifadesine yer verdi.
Hamas, İsrail'in ateşkesin uzatılması için önerilen rehinelerin serbest bırakılması teklifini reddettiğini açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada Tel Aviv'in 7 kadın ve çocuk ile 3 İsraillinin cenazesi için yapılan teklifi reddettiği bilgisine yer verildi.
Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarına, ateşkesin yenilenmemesi halinde İsrail'le çatışmalara devam etmeye hazır olmaları emrini verdi. 'El Kassam Tugayları, aktif kuvvetlerinden ateşkesin son saatlerinde yüksek düzeyde savaşa hazır olmalarını talep ediyor' denilen bildiride ateşkesin uzatıldığına dair resmi bir açıklama gelene kadar bu emrin baz alınacağının altı çizildi.
BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, dokuz yaşındaki Adam Samer el-Ghoul'un İsrail güçleri tarafından öldürülmesini "soğukkanlılıkla infaz" olarak nitelendirdi. İsrail güçleri aynı baskın sırasında 15 yaşındaki Basil Süleyman Abu al-Wafa'yı da öldürdü.
İsrail ile Hamas arasında süren rehine-tutuklu takasının 6. gününde Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Tayland vatandaşı rehineyi daha serbest bıraktı. Serbest bırakılan rehinelerden 49 yaşındaki Liat Atzili aynı zamanda ABD vatandaşı. Rehineler karşılığında İsrail de hapishanelerde tuttuğu 30 Filistinliyi daha serbest bıraktı.
Ahed Tamimi Ramallah'a gelen Filistinli mahkumlar arasında yer aldı. 11 yaşındayken İsrailli bir askere yumruk atarak gündeme gelen ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak tanınan Ahed Tamimi Ofer Hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'ta karşılandı.