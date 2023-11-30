'Filistin'in cesur kızı' özgürlüğüne kavuştu

İsrail ile Hamas arasında süren rehine-tutuklu takasının 6. gününde Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Tayland vatandaşı rehineyi daha serbest bıraktı. Serbest bırakılan rehinelerden 49 yaşındaki Liat Atzili aynı zamanda ABD vatandaşı. Rehineler karşılığında İsrail de hapishanelerde tuttuğu 30 Filistinliyi daha serbest bıraktı.





Ahed Tamimi Ramallah'a gelen Filistinli mahkumlar arasında yer aldı. 11 yaşındayken İsrailli bir askere yumruk atarak gündeme gelen ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak tanınan Ahed Tamimi Ofer Hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'ta karşılandı.