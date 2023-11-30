×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail kararını dünyaya duyurdu! Hamas'ın 'savaşa hazır olun' emri sonrası açıklama IDF'den geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail kararını dünyaya duyurdu Hamasın savaşa hazır olun emri sonrası açıklama IDFden geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 08:12

Dünya nefesini tuttu, Gazze'den ateşkesin devam edip etmeyeceğine dair gelecek haberleri bekliyor. Ateşkesin sona ermesine dakikalar kala ilk açıklama Hamas'tan geldi. Hamas İsrail'in teklifini kabul etmediğini duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı 'savaşa hazır olun' emri yayınladı. Bu emirden kısa süre sonra IDF ateşkesin devam edeceğini duyurdu

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Al Jazeera: 10 dakika kala anlaşmaya varıldı

Arabulucu ülke Katar, Gazze'deki altı günlük insani duraklamanın sona ermesiyle İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bir gün uzatılacağını doğruladı. Katar merkezli Al Jazeera ise anlaşmaya ateşkesin bitimine 10 dakika kala varıldığını yazdı.

Hamas ateşkesin uzatıldığını duyurdu

Hamas geçici ateşkesin bir gün daha uzatıldığını duyurdu. İki tarafın Gazze'den serbest bırakılacak İsraillilerin yeni listesi üzerinde anlaşmaya varamaması üzerine ateşkesin uzatılması ihtimali son saate kadar tartışma konusu olmuştu.


İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının süresi yerel saatle 07:00'de (TSİ 08:00) sona eriyordu.

IDF: Ateşkesin uzatılması ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması çabaları kapsamında ateşkes devam edecek
IDF: Ateşkesin uzatılması ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması çabaları kapsamında ateşkes devam edecek

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin devam edeceğini duyurdu. Açıklama ateşkesin sona ermesine dakikalar kala yapıldı.


IDF yayınladığı açıklamada 'Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına bağlı olarak ateşkes devam edecek' ifadesine yer verdi.

Hamas İsrail'in ateşkesin uzatılması teklifini reddettiğini duyurdu

Hamas, İsrail'in ateşkesin uzatılması için önerilen rehinelerin serbest bırakılması teklifini reddettiğini açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada Tel Aviv'in 7 kadın ve çocuk ile 3 İsraillinin cenazesi için yapılan teklifi reddettiği bilgisine yer verildi.

 

Hamas'tan 'savaşa hazır olun' emri

Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarına, ateşkesin yenilenmemesi halinde İsrail'le çatışmalara devam etmeye hazır olmaları emrini verdi. 'El Kassam Tugayları, aktif kuvvetlerinden ateşkesin son saatlerinde yüksek düzeyde savaşa hazır olmalarını talep ediyor' denilen bildiride ateşkesin uzatıldığına dair resmi bir açıklama gelene kadar bu emrin baz alınacağının altı çizildi.

BM elçisi İsrail'in dokuz yaşındaki Filistinliyi öldürmesini 'soğuk kanlı infaz' olarak nitelendirdi

BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, dokuz yaşındaki Adam Samer el-Ghoul'un İsrail güçleri tarafından öldürülmesini "soğukkanlılıkla infaz" olarak nitelendirdi. İsrail güçleri aynı baskın sırasında 15 yaşındaki Basil Süleyman Abu al-Wafa'yı da öldürdü.

'Filistin'in cesur kızı' özgürlüğüne kavuştu
Filistinin cesur kızı özgürlüğüne kavuştu

İsrail ile Hamas arasında süren rehine-tutuklu takasının 6. gününde Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Tayland vatandaşı rehineyi daha serbest bıraktı. Serbest bırakılan rehinelerden 49 yaşındaki Liat Atzili aynı zamanda ABD vatandaşı. Rehineler karşılığında İsrail de hapishanelerde tuttuğu 30 Filistinliyi daha serbest bıraktı.


Ahed Tamimi Ramallah'a gelen Filistinli mahkumlar arasında yer aldı. 11 yaşındayken İsrailli bir askere yumruk atarak gündeme gelen ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak tanınan Ahed Tamimi Ofer Hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'ta karşılandı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineAl Jazeera: 10 dakika kala anlaşmaya varıldı
timelineHamas ateşkesin uzatıldığını duyurdu
timelineIDF: Ateşkesin uzatılması ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması çabaları kapsamında ateşkes devam edecek
timelineHamas İsrail'in ateşkesin uzatılması teklifini reddettiğini duyurdu
timelineHamas'tan 'savaşa hazır olun' emri
timelineBM elçisi İsrail'in dokuz yaşındaki Filistinliyi öldürmesini 'soğuk kanlı infaz' olarak nitelendirdi
timeline'Filistin'in cesur kızı' özgürlüğüne kavuştu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#İsrail#Dünya

BAKMADAN GEÇME!