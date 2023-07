Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

Meta uzun zamandır beklenen ve Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Instagram entegrasyonlu yeni uygulaması Threads'i dün gece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede kullanıcılara sundu.

Threads'in birkaç saat içinde 10 milyon kullanıcıyı devirmesi ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün Twitter'a meydan okuyan açıklamaları "Threads sosyal medya alemine ne getirecek? Yarattığı heyecan ne kadar kalıcı olacak? Twitter'ı tahtından edebilecek mi yoksa diğer Twitter alternatifleri gibi marjinal mi kalacak?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Bilişim Uzmanı Tolga Mırmırık, Threads'in metaverse ve 2000'lerdeki dot-com balonu gibi ilk başta çok ilgi çeken bir "hype" olduğunu belirterek, "Zuckerberg ve yatırımcıları ciddi sermaye sahibi ve pazarlamayı çok iyi bilen, insanları çok iyi yönlendirebilen kişiler. Bunu bir süre yapacaklardır ve tabii ki yatırım aldıkça ve ilgi devam ettikçe uzun süre ayakta kalacaktır. Üye sayısının ilk duyuru ardından artması da olağan bir sonuç. Bir süre daha bu ilgi devam eder gibi geliyor bana" dedi.

ZUCK'IN HEDEFİ 1 MİLYAR KULLANICI

Mırmırık, Musk'ın Twitter'ın başına geçip ciddi değişiklikleri çok hızlı şekilde yapması ardından Mastodon gibi pek çok uygulama çıktığını ama bir süre sonra bu uygulamaların adını çok daha az duymaya başladığımızı hatırlattı.

Sosyal medya uygulamalarının nihayetinde gelir odaklı birer girişim olduğunu vurgulayan Mırmırık, şöyle devam etti: "En özgür, en serbest dediğiniz yerler bile eninde sonunda muhasebe defterindeki gelir/gider dengesine bakıyor. Buraları dengede tutmak ve kâr elde etmek için de kullanıcıdan çok müşterileri düşünmek zorunda kurucular. Kullanıcılar sizler bizler, müşteriler de reklam verenler. Onların dedikleri kurucuların çok daha umurunda olacaktır."

Meta'nın Threads'den ne kadar ekstra gelir elde edeceği henüz net değil. Ancak Zuckerberg ve diğer şirket yöneticileri, son haftalarda yaptıkları açıklamalarda, doğrudan Twitter'la rekabet etme ihtimalinin altını çiziyordu.

Zuckerberg, uygulama canlıya çıktıktan sonra paylaştığı thread'de de "Biraz zaman alacak ama bence 1 milyardan fazla kullanıcısı olan bir halka açık diyalog uygulaması olmalı. Twitter'ın bunu yapma fırsatı vardı ama beceremedi. Umarım biz yapacağız" dedi.

Instagram Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Connor Hayes de The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Burası Twitter'ın bir süredir içinde olduğu ve liderlik ettiği bir alan. Ama bizim bakış açımız burada bir fırsat olduğu ve insanların daha fazla seçenek aradığı yönünde" dedi.

EN BÜYÜK AVANTAJI SIRTINI INSTAGRAM'A DAYAMIŞ OLMASI

Threads'in bir anda hızla yayılmasını sağlayan özelliklerinin en başında Instagram entegrasyonu geliyor. Birkaç saniye içinde Instagram kullanıcı bilgileriyle Threads'de hesap açmak mümkün. Instagram'ın özellikle gençler arasında popüler olduğu ve aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyarın üzerine çıktığı düşünüldüğünde bu çok büyük bir avantaj.

Edward Jones yatırım danışmanlığı şirketinin analistlerinden David Heger The Wall Street Journal'a, "Yeni bir platformu lanse ederken çapraz promosyon yapabileceğiniz bir kullanıcı tabanı sizi bir adım önde başlatır" diye konuştu.

META'NIN ZAMANLAMASI KRİTİK

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Futurum Group'un CEO'su Daniel Newman ise Meta'nın Threads hamlesinin Twitter'ın teknik ve ekonomik sorunlar yaşadığı ve kullanıcıların alternatif arayışlarının arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Twitter hâlâ anlık güncellemeleri almak için en iyi mecra. Ama Elon Musk'ın satın aldığı günden bu yana zayıflıkları açığa çıkıyor. Bu Meta'nın darbe vurması için iyi bir zaman olabilir."

Bununla birlikte Newman bir tweet de atarak Threads hesabını açtığını ama Twitter'ı terk etmeyi düşünmediğini belirtti.

So are we going to get the overzealous wave of #Threads posts like we saw #Mastadon posts…? 😆🤔



“I’m leaving Twitter…find me over on Threads…”



🥱 how is Mastadon doing? 🫣



btw…definitely not leaving Twitter 🫶

And I expect Threads will do well, but it won’t be end Twitter pic.twitter.com/X5IeSNk3XX