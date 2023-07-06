Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

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Meta uzun zamandır beklenen ve Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Instagram entegrasyonlu yeni uygulaması Threads'i dün gece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede kullanıcılara sundu.

Threads'in birkaç saat içinde 10 milyon kullanıcıyı devirmesi ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün Twitter'a meydan okuyan açıklamaları "Threads sosyal medya alemine ne getirecek? Yarattığı heyecan ne kadar kalıcı olacak? Twitter'ı tahtından edebilecek mi yoksa diğer Twitter alternatifleri gibi marjinal mi kalacak?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Bilişim Uzmanı Tolga Mırmırık, Threads'in metaverse ve 2000'lerdeki dot-com balonu gibi ilk başta çok ilgi çeken bir "hype" olduğunu belirterek, "Zuckerberg ve yatırımcıları ciddi sermaye sahibi ve pazarlamayı çok iyi bilen, insanları çok iyi yönlendirebilen kişiler. Bunu bir süre yapacaklardır ve tabii ki yatırım aldıkça ve ilgi devam ettikçe uzun süre ayakta kalacaktır. Üye sayısının ilk duyuru ardından artması da olağan bir sonuç. Bir süre daha bu ilgi devam eder gibi geliyor bana" dedi.

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ZUCK'IN HEDEFİ 1 MİLYAR KULLANICI

Mırmırık, Musk'ın Twitter'ın başına geçip ciddi değişiklikleri çok hızlı şekilde yapması ardından Mastodon gibi pek çok uygulama çıktığını ama bir süre sonra bu uygulamaların adını çok daha az duymaya başladığımızı hatırlattı.

Sosyal medya uygulamalarının nihayetinde gelir odaklı birer girişim olduğunu vurgulayan Mırmırık, şöyle devam etti: "En özgür, en serbest dediğiniz yerler bile eninde sonunda muhasebe defterindeki gelir/gider dengesine bakıyor. Buraları dengede tutmak ve kâr elde etmek için de kullanıcıdan çok müşterileri düşünmek zorunda kurucular. Kullanıcılar sizler bizler, müşteriler de reklam verenler. Onların dedikleri kurucuların çok daha umurunda olacaktır."

Meta'nın Threads'den ne kadar ekstra gelir elde edeceği henüz net değil. Ancak Zuckerberg ve diğer şirket yöneticileri, son haftalarda yaptıkları açıklamalarda, doğrudan Twitter'la rekabet etme ihtimalinin altını çiziyordu.

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Zuckerberg, uygulama canlıya çıktıktan sonra paylaştığı thread'de de "Biraz zaman alacak ama bence 1 milyardan fazla kullanıcısı olan bir halka açık diyalog uygulaması olmalı. Twitter'ın bunu yapma fırsatı vardı ama beceremedi. Umarım biz yapacağız" dedi.

Instagram Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Connor Hayes de The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Burası Twitter'ın bir süredir içinde olduğu ve liderlik ettiği bir alan. Ama bizim bakış açımız burada bir fırsat olduğu ve insanların daha fazla seçenek aradığı yönünde" dedi.

Threads canlıya alındıktan birkaç saat sonra Elon Musk şu tweet'i attı: "Acıların gizlendiği Instagram'da sahte mutluluğa gömülmektense Twitter'da yabancıların saldırısına uğramayı sonsuz kez tercih ederim."





EN BÜYÜK AVANTAJI SIRTINI INSTAGRAM'A DAYAMIŞ OLMASI

Threads'in bir anda hızla yayılmasını sağlayan özelliklerinin en başında Instagram entegrasyonu geliyor. Birkaç saniye içinde Instagram kullanıcı bilgileriyle Threads'de hesap açmak mümkün. Instagram'ın özellikle gençler arasında popüler olduğu ve aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyarın üzerine çıktığı düşünüldüğünde bu çok büyük bir avantaj.

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Edward Jones yatırım danışmanlığı şirketinin analistlerinden David Heger The Wall Street Journal'a, "Yeni bir platformu lanse ederken çapraz promosyon yapabileceğiniz bir kullanıcı tabanı sizi bir adım önde başlatır" diye konuştu.

Threads şimdilik reklamsız bir uygulama ancak önümüzdeki dönemde bu tablo değişebilir. Instagram Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Connor Hayes "Zaman içinde şirket olarak insanların ilgisini çeken reklam ürünleri geliştirmeyi başarabildiğimizi gösterdik. Ama ilk olarak tüketici ve yaratıcı değerini inşa etmeliyiz" diye konuştu. Uygulamada şu an etiketler ya da spesifik paylaşımları arama gibi özellikler de bulunmuyor. Hayes önümüzdeki günlerde gelecek güncellemelerle bu özelliklerin de Threads'e ekleneceğini belirtti.

META'NIN ZAMANLAMASI KRİTİK

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Futurum Group'un CEO'su Daniel Newman ise Meta'nın Threads hamlesinin Twitter'ın teknik ve ekonomik sorunlar yaşadığı ve kullanıcıların alternatif arayışlarının arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Twitter hâlâ anlık güncellemeleri almak için en iyi mecra. Ama Elon Musk'ın satın aldığı günden bu yana zayıflıkları açığa çıkıyor. Bu Meta'nın darbe vurması için iyi bir zaman olabilir."

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Bununla birlikte Newman bir tweet de atarak Threads hesabını açtığını ama Twitter'ı terk etmeyi düşünmediğini belirtti.

So are we going to get the overzealous wave of #Threads posts like we saw #Mastadon posts…? 😆🤔



“I’m leaving Twitter…find me over on Threads…”



🥱 how is Mastadon doing? 🫣



btw…definitely not leaving Twitter 🫶

And I expect Threads will do well, but it won’t be end Twitter pic.twitter.com/X5IeSNk3XX — Daniel Newman (@danielnewmanUV) July 6, 2023

Hayes ise insanların "daha üretken ve olumlu hisler veren sohbetler diyaloglar için üretilmiş bir uygulama" arzu ettiğini belirterek, "Yeni bir şeye açlık olduğunu duyacaksınız. Biz de insanların bunun için iştahlandığı bir dönemde uygulamayı yayına almış olmayı umuyoruz" dedi.

Threads 100'den fazla ülkede canlıya alındı ama bu ülkeler arasında Avrupa Birliği (AB) üyeleri yok. Çünkü uygulamanın AB'de yakın zamanda yürürlüğe giren teknoloji regülasyonlarına uyum sağlayıp sağlamayacağı belli değil. Hayes, Meta'nın bu bağlamda daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

TEK KRİTER ZAMANLAMA DEĞİL

Threads'in zamanlama avantajına karşın Twitter'ı gölgede bırakmasının zor olduğunu düşünen analistler de var.

Pazar araştırmaları şirketi Forrester'ın araştırma direktörü Mike Proulx abonelerle paylaşılan bilgilendirme notunda, "Piyasa zaten Bluesky, Mastodon, Post.News ve Hive gibi Twitter alternatifleriyle dolu ve bunların her biri Twitter'ın piyasa payı için rekabet ediyor. Parçalı bir kullanıcı tabanı herhangi bir uygulama alternatifinin değerini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

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Insider'ın görüşlerini aktardığı Stone Oak Capital portföy yöneticisi Bill Duberstein ise Twitter kullanıcılarının platformu terk etmesinin zor olduğunu belirterek, "Twitter'ın ilk olma avantajı ve bunun beraberinde getirdiği bazı ağ etkileri var. Bu durum büyük sosyal medya şirketleri için önemli bir koruma kalkanı" dedi.

"TWITTER'I BİTİRECEK ŞEY SANIRIM SADECE ELON MUSK"

Teknoloji danışmanlık şirketi Activate Consulting'in CNBC'ye konuşan CEO'su Michael Wolf da büyük takipçi sayısına sahip kullanıcıların Twitter'da devam etmesinin Threads'in işini zorlaştırdığını belirterek, "Twitter'ın kullanıcı tabanının yüzde 10'unu oluşturan ama tweet'lerin yüzde 90'ını üreten influencer'lar var ve bu insanlar hemen yer değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Mırmırık da Twitter'ın sonunun kolay kolay gelmeyeceğini düşünenlerden:

"Ben Twitter'a uzun yıllardır alışmış ortalama kullanıcıların burayı tamamen bırakıp da yeni bir ortama geçişlerinin çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Özellikle Twitter'daki çok takipçili hesaplar orada yeni bir hesap açsalar da sadece varlıklarını devam ettirmek ve orayı da bir bilinirlik odası olarak tutmak isteyenler için cazip olacaktır. Twitter'ı bitirecek şey sanırım sadece Elon Musk. Bir gün tutup da mavi tik benzeri tüm uygulamayı herkes için paralı hale getirirse özellikle bizim ülkemizden çok fazla kullanıcı kaybedecektir. Biter mi? Musk kapısına kilit vurup da 'Kapattım ben burayı' demeden sanmam."

MESSI, BIEBER, KARDASHIAN GELİRSE...

Mali strateji analisti Brian Wieser ise Substack'te yazdığı yorumda, bu büyük influencer'ların mecra değiştirmesi halinde Threads'in canlanabileceğini belirtti ve ekledi:

"Kardashian, Bieber ya da Messi gibi çok takipçili bir Instagram kullanıcısı düzenli olarak Threads'de paylaşım yapmaya başlarsa, yeni platform hızla gelişebilir."

PEKİ YA TWITTER GERİ ADIM ATARSA?

"Twitter bu hamle sonrası kullanıcıları çok memnun etmeyen sert kararlarında geri adım atar mı? Orada nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz?" diye sorduğumuz Mırmırık şunları söyledi:

"Elon Musk oldukça hırslı, dediğim dedik ve iş kararları konusunda çok radikal kararlar alıp bunları pek de değiştirmeyen birisi. Ancak zaten bu son görüntüleme kısıtlaması kararında bunun 'geçici' olduğu net şekilde belirtmiş. Ben bunun bir test gibi olduğunu düşünüyorum. Kararı geriye alırsa da zaten bunun geçici olduğunu belirtmesi bir boyun eğme gibi değil, sözünün arkasında duran güçlü birisi gibi görülmesini sağlayacak.

"Bu karar çok fazla kullanıcıyı mutsuz etti. Ben son zamanlarda sosyal medya detoksu yapmaya çalışıyordum mesela ve bana iyi geldi. Threads'e ya da farklı bir mecraya geçmedim şu anda. Ancak bu dünyaya bağımlılık derecesindeki bazı arkadaşlar sırf bu engeli aşabilmek için paralı sisteme geçiş yaptı. Sanırım test edilen de bu. Normal kullanıcılar baskıya dayanmayı mı, ortamı terk etmeyi mi yoksa para vermeyi mi tercih ediyorlar gibi Twitter'ın gelecek planları için oldukça sağlam bir veri elde edilebilir buradan. Sırf bu kararın etkisi ile Twitter'ın gelecekte atacağı adımlar netleşiyor."