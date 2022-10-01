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Tesla, 'insansı robot' Optimus'u tanıttı! Musk: Aklınızı başınızdan alacak

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#Tesla#Elon Musk#Robot
Tesla, insansı robot Optimusu tanıttı Musk: Aklınızı başınızdan alacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 13:43

Elektrikli araç üreticisi Tesla, AI Day 2022 etkinliğinde merakla beklenen insansı (humanoid) robotu Bumble C ve Optimus'un ilk prototipin tanıttı. Prototip robot dün ABD'de yapılan tanıtımda sahneye çıktı, yürüdü ve seyircilere el salladı.

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Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araç üreticisi şirketin yeni "insansı (humanoid) robotu" Optimus'u tanıttı. Prototip robot dün ABD'de yapılan tanıtımda sahneye çıktı, yürüdü ve seyircilere el salladı.

Robotun bir kutu taşıdığı, bitkileri suladığı ve Tesla fabrikasındaki metal çubukları taşıdığı görüntüler de seyircilere izletildi.

Tesla, insansı robot Optimusu tanıttı Musk: Aklınızı başınızdan alacak

Musk gelecek yıllarda robot endüstrisinin arabalardan çok daha değerli hale geleceğini de ekleyerek şirketinin gideceği yönün işaretini verdi ve 3 ila 5 yıl içinde Optimus için sipariş almaya başlayabileceklerini söyledi.

ABD'nin California eyaletindeki Palo Alto'daki Tesla binasında yapılan tanıtımda Musk "Amacımız en kısa sürede, kullanışlı bir humanoid yapmak. Optimus'u geliştirip, kullanışlılığını ispatlamak için hâlâ çok fazla çalışmamız gerek" dedi.

Tesla, insansı robot Optimusu tanıttı Musk: Aklınızı başınızdan alacak

Şirket, insansı robotlar üzerine 10 yıldan uzun süredir çalışıyor.

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20 BİN DOLARDAN UCUZ OLACAK

Mevcut insansı robotların henüz "beyinlerinin olmadığını", yani kendi başlarına hareket edebilecek zekaya sahip olmadıklarını belirten Musk ayrıca bu robotların maliyetinin çok yüksek olduğunu ve çok az sayıda üretilebildiğini ekledi.

Tesla, insansı robot Optimusu tanıttı Musk: Aklınızı başınızdan alacak

Optimus'un bunların aksine "aşırı yetenekli" bir robot olacağını ve çok fazla sayıda üretilebileceğini savunan Musk'ın hedefi, Optimus'tan milyonlarca üretip, 20 bin Amerikan dolarının altına satışa sunmak.

Tesla humanoid robotlar üzerine çalıştığını ilk kez geçen yıl Ağustos ayında düzenlediği Yapay Zeka (AI) gününde duyurmuştu. Bu yıl Ağustos ayında görücüye çıkması beklenen prototip robotun tanıtımı ise, çalışmalar bitmediği için Eylül ayı sonuna kaldı.

Tesla, insansı robot Optimusu tanıttı Musk: Aklınızı başınızdan alacak

MUSK: AKLINIZI BAŞINIZDAN ALACAK

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Musk "Optimus 5-10 yıl içinde inanılmaz olacak, aklımızı başımızdan alacak" dedi.

Tesla gelecek yıl robotun üretimine başlamayı öngörüyor.

Optimus, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi havalı görünse de, Musk'a göre ilk işleri Tesla fabrikasında, parça taşıma ve montaj gibi, sıkıcı ve tehlikeli işleri yapmak olacak.

Ancak Musk gelecekte bu robotların evlerde yemek yapmak, çöpleri atmak için kullanılabileceğini, hatta insanlara arkadaş olabileceğini de ekledi.

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