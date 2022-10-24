Temizlik yaparken hayatının kâbusunu yaşadı! Yüzünde kocaman bir delik oluştu, 10 ameliyat geçirdi

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İrlanda'nın Mayo County bölgesinde yaşan 6 çocuk annesi Maura Prendergast'ın ev temizliği sırasında yaşadığı küçük bir kaza nedeni ile yüzünde kocaman bir delik oluştu.

3.5 YIL İÇİNDE 10 KEZ AMELİYAT OLDU

Talihsiz kadın, yüzünde oluşan hasarı kapatmak için 3.5 yıl içinde tam 10 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. İngiliz The Sun gazetesine konuşan kadın, başta basit bir yaralanma olarak düşündüğü kazanın hayatını nasıl cehenneme çevirdiğini anlattı.

GECEDEN BEKLEMEYE BIRAKTIĞI ÜRÜN YÜZÜNE SIÇRADI

'Oven Pride' adı verilen tek kullanımlık ürün, fırın temizliğinde kullanılır. Paketin üzerinde insanların temastan kaçınması ve eldiven takmasını gerektiren uyarılar bulunuyor.

Maura akşam yaptığı mutfak temizliği sırasında fırının raflarını daha önce defalarca kez kullandığı 'Oven Pride' isimli bir ürünün içine koyup beklemeye aldı.

Ertesi gün işten geldiği zaman temizliğe devam etmek için fırın raflarının beklediği kutuyu açan kadın yüzüne gelen bir kaç damla ürünü önemsemedi, havlu ile silerek işine devam etti.

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"AMAN TANRIM! ANNE YÜZÜN SİMSİYAH OLMUŞ"

Yüzünde sadece hafif bir kaşıntı hisseden Maura ürünün cildini yakmaya başladığını ancak kızı eve geldiğinde anladı.

18 yaşındaki kızı eve geldiğinde annesine baktı ve 'Aman Tanrım anne, yüzün simsiyah olmuş' dedi.



Sivil savunmada gönüllü ilk yardım görevlisi olan kadın ilk başta panik yapmadığını ve banyoya gidip yüzünü yıkadığını belirtti. Ancak daha sonra durumun ciddiyetini anlayıp acil servisin yolunu tuttu.

Hastaneye gittiğinde doktorlar kadının yüzünün hala yanmaya devam ettiğini fark ettiler ve Maura'yı ameliyathaneye alarak yüzünden bir parçayı keserek yanığı durdurdular.

Devam eden 3 buçuk yıl içerisinde talihsiz kadın tam 10 ameliyat geçirdi. Doktorlar yüzündeki deliği kapatmak için karnından alınan yağları kullandı.



Süreç o kadar sancılıydı ki, Maura yüzündeki yaranın içinin boşalması için tam 10 hafta vakum poşeti kullanmak zorunda kaldı.

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Tedavi olduğu süreçte öleceğini düşündüğünü anlatan kadın The Sun'a "Vakum tedavisi gördüğümde insanların beni görmesini ve bana bakmasını istemezdim. Sürekli çok çirkinmişim gibi hissediyordum." dedi ve ekledi;

"Bütün bunları yaşadıktan sonra, şimdi hayatta ikinci bir şans elde etmiş gibi hissediyorum. İyi bir nişanlım, 6 güzel çocuğum var. Harika bir işim ve harika arkadaşlarım var. Sonunda mutlu olduğumu hissediyorum"



