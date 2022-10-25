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Temizliğin hastalığa neden olacağını düşünüyordu... 70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü!

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#İran#Fars#Dünya
Temizliğin hastalığa neden olacağını düşünüyordu... 70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 14:38

İran’da temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam yıkanmasının ardından hayatını kaybetti.

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Sosyal medya İran'dan gelen haberi konuşuyor...

İran’ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde, temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Temizliğin hastalığa neden olacağını düşünüyordu... 70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü

Bölge halkı tarafından durumuna saygı duyulan adamın banyo yapmanın ve temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inandığı için sudan uzak durduğu biliniyor.

Birkaç yıl önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen yaşlı adam durumu fark ettiğinde kaçmış ancak uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti.

Temizliğin hastalığa neden olacağını düşünüyordu... 70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü

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Ancak yaşlı adam banyo yapmasının üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından hastalanarak 94 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı boyunca evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir barakada kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra temiz yiyecekler yemekten de uzak durduğu ve hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.

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