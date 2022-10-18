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Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi!

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#Çin#Pilot#İngiltere
Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:01

Dünyanın gözü bir süredir Komünist Parti'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Çin’de. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş yüzünden değişen dengeler ve Çin’in Tayvan’ı işgal etmesinden duyulan korku birleşince ortaya ürkütücü bir durum çıkıyor. Çin’den gelen son hamle de bu korkuyu perçinliyor…

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Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping’in ağzından çıkan her söz bugünlerde dünya basınında manşetlerde üst sıralarda. Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping "Barışçıl yeniden birleşmenin gerçekleşmesi yönünde ısrar ediyoruz" dese de ABD’den gelen açıklamalar başka bir yönü işaret ediyor.

ABD dışişleri bakanı Antony Blinken, Çin’in Tayvan'ın devralınması durumunda küresel ekonomik kriz çıkabileceği uyarılarını yineleyerek, Çin hükümetinin Xi Jinping yönetiminde Tayvan'ı 'çok daha hızlı bir zaman çizelgesinde' ilhak etme planlarını sürdürdüğünü iddia etti.

Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi
ÇİN'İN YENİ HAMLESİ KORKUTTU

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ABD ve diğer batılı devletler kaygılarını yineleyedursun, Çin, yaptığı son hamleyle korkuların daha da büyümesine sebep oldu.

Çin, İngiltere Savunma İstihbarat servisi bir 'tehdit alarmı' yayınlamaya hazırlanırken, silahlı kuvvetlerini eğitmek için düzinelerce eski İngiliz askeri pilotunu işe alıyor.

Yaklaşık 30 emekli pilotun, kazançlı işe alım paketlerinden yararlanarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyelerini eğitmek için ‘ayartıldığına’ inanılıyor.

Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi
ESKİ PİLOTLARI CAZİP MAAŞLARLA İKNA ETTİLER

Raporlara göre eski pilotlara sunulan bazı paketlerin 237.911 pounda kadar yükseldiği düşünülüyor.

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Yetenek avcılarının bu işe alımlarda devreye girerek kazançlı işe alım paketleri teklif edilen emekli askeri pilotları ‘ikna ettiğine’ inanılıyor.

Çin'in, bu hızlı jet taktikleri, teknikleri ve prosedürlerine özel olarak odaklanarak, NATO standartlarını taklit ederek ordusunu modernize etmek için yarıştığı düşünülüyor.

Batılı bir yetkili BBC'ye verdiği demeçte “Bu insanlara sunulan kazançlı bir paket. Para güçlü bir motive edicidir.” sözlerini kullandı.

Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi
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YASAK DEĞİL AMA RİSKLİ

Eski pilotların Çin silahlı kuvvetlerine eğitim vermeleri yasak değil, ancak yetkililer uyarı vererek bu tür planların risklerini azaltmak için adımlar atıyorlar.

Şimdiye kadar herhangi bir eski pilotun Resmi Sırlar Yasasını ihlal ettiğini veya suç işlediğini gösteren hiçbir kanıt yok. Bununla birlikte, bazı yetkililer eğitimin ulusal güvenliği tehdit edebileceğinden korkuyor.

Yetkililere göre, eski pilotlar Güney Afrika merkezli bir uçuş akademisi de dahil olmak üzere üçüncü taraf yetenek avcıları aracılığıyla işe alındı.

Emekli pilotlardan bazılarının ellili yaşlarının sonlarında olduğu ve bir süre önce ordudan ayrıldığı öğrenildi. Askerler arasında eski RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) pilotlarının yanı sıra diğer askeri personel de yer alıyor.

Tehdit alarmı verildi… Çin’den tehlikeli pilot hamlesi
SÜREÇ 2019'DA BAŞLAMIŞ

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Yetenek avcıları eski pilotları ilk olarak 2019'da işe almaya başladı, ancak işe alım sürecinin Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesinden bu yana hızlandığı söyleniyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, 'Kelle avcılığı yapmaya çalışan Çinli işe alım planlarını ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Halk Kurtuluş Ordusu personelini eğitmek için eski Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri pilotlarını durdurmak için kararlı adımlar atıyoruz' dedi.

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