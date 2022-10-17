Korkunç cinayetin detayları açığa çıktı… Hamile karısını öldürüp bahçesine gömmüş!

Haberin Devamı

34 yaşındaki Debbie Griggs, 5 Mayıs 1999'da Deal, Kent'teki evinden gizemli bir şekilde kaybolduğunda dört aylık hamileydi.

3 çocuk annesi kadın sırra kadem bastığında şüpheler ilk olarak kocasına yönelmişti.

Balıkçı olan kocası Andrew, cinayet soruşturması boyunca karısının doğum sonrası depresyondan bir türlü kurtulamadığını iddia etti. Debbie'nin yakınları ve akrabaları onu bulabilmek ya da cinayetini aydınlatabilmek için sosyal medya sitelerinde sayfalar hazırlamıştı

cinayet ANCAK 20 YILDA ÇÖZÜLEBİLDİ

Oysa gerçek bambaşkaydı ve ortaya çıkması 20 yıldan fazla sürdü…

59 yaşındaki denizci Griggs, Ekim 2019'da Canterbury Crown Mahkemesi'nde yargılanmasının ardından eşini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra en az 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Ancak mahkeme hiçbir zaman yeterli kanıt bulamamıştı. Ortada ne talihsiz eşin cesedi ne de başka bir iz vardı.

Mahkemenin hakimi denizci olan Griggs'in karısının cesedini denize atmış olabileceğini düşündüler. Debbie, daha önceki hamileliklerinde depresyon geçirmişti ancak onu tanıyan herkes ortadan kaybolduğu günlerde çok sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi

ÖLDÜRÜP DENİZE ATTI SANDILAR

İki hafta önce gelen bir ihbar ise her şeyi değiştirecek olaylar zincirini başlatmış oldu.

St Leonards'daki bahçeyi kazma kararı, iki hafta önce Bayan Griggs'in kalıntılarının oraya gömülebileceğine dair bir ihbarın ardından geldi.

Griggs, karısı ortadan kaybolduktan sonra üç çocuğunu alarak başka bir eve taşınmış sonra da yeniden evlenerek kendine yeni bir hayat kurmuştu.

Tüm bunlar Debbie kaybolduktan 2 yıl sonra, 2001’de olmuştu. Polis, 2 yıl boyunca Debbie’ye ne olduğunu bulmaya çalışmış ancak ortada bir ceset ya da yeterli kanıt olmadığı için kimsenin elinden bir şey gelmemişti.

Haberin Devamı

Gelen ihbarın ardından polisler, katil kocanın taşındığı St Leonards, Dorset'teki evin bahçesini kazdılar ve korkunç gerçekle karşılaştılar.

BAHÇEDE İNSAN KALINTILARI BULUNDU...

Kent Polisi, arama sırasında diş parçaları da dahil olmak üzere insan kalıntılarının bulunduğunu ve birkaç gün önce tamamlanan otopside bunların Bayan Griggs'e ait olduğunun doğruladığını söyledi.

Kent ve Essex Ciddi Suçlar Müdürlüğü'nden Başmüfettiş Neil Kimber “Debbie Griggs'in kocası tarafından öldürülmesinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti ancak bir gün onun kalıntılarını bulma ve sevdiklerine verme umudumuzu asla kaybetmedik” dedi.

Andrew Griggs, karısının kaybolmasından sorumlu olduğunu yıllarca inkâr etti ama bu keşif, başından beri yalan söylediğini kanıtlamış oldu.

Haberin Devamı

Şimdi ise üç çocuk annesi kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için testler yapılacak ve dedektifler onun eve nasıl gömüldüğünü araştıracak. Yıllar boyu polisin elindeki tek kanıt kadının terk edilmiş arabasıydı

15 YAŞINDAKİ KIZLA İLİŞKİ YAŞIYORDU İDDİASI

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre, katil koca, cinayeti işlendiği günlerde 15 yaşındaki bir kızla ilişki yaşıyordu ve arkadaşlarına karısının ölmesini dilediğini söylemişti.

Dava sırasında ortaya çıkan bir başka korkunç gerçek de Debbie’nin günlüğünde saklıydı…

Şöyle yazmıştı Debbie günlüğüne:

“Evliliğimiz sırasında kocam bana bir zorba gibi davrandı. Beni hazaya sokmakla tehdit etti. Tek başıma dışarı çıkmama izin vermiyor. Onun ihtiyaçları her şeyden önce geliyor. Bana hasta ve kafadan kontak olduğumu söylüyor. Birlikte sahip olduğumuz her şeyin de ona ait olduğunu düşünüyor.” Cinayetin aydınlanması sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı ve Debbie'ye ne olduğunu bilmek isteyen ailesine buruk da olsa rahat bir nefes aldırdı

Haberin Devamı

SIRLAR KADININ GÜNLÜĞÜNDE GİZLİYDİ

Debbie günlüğüne bunları yazmakla kalmamış, bahsi geçen 15 yaşındaki kızla yüzleşmesini ve kocasının kendisini aldattığı yönündeki şüphelerine de satırlarında yer vermişti.

Eldeki tek kanıt Debbie Griggs'in evinden bir mil uzakta terk edilmiş olarak bulunan ve bagaj astarı ve halısı belirgin bir şekilde eksik bulunan arabasında bulunan tek bir kan lekesiydi.

Ancak katil kocanın Debbie ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce bir avukattan boşanma durumunda malları nasıl kendi üzerine alacağı konusunda tavsiye istemesi ve kendi adına gizli bir banka hesabı açtırması polislerin dikkatini çekti. Ve davanın peşini 20 yıl sonra bile bırakmayan polisler ve mahkeme yıllarca karanlıkta kalan bu davayı sonunda çözebildi…