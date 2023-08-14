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Tayvanlı siyasetçinin ABD ziyareti Çin’i kızdırdı

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#Çin#ABD#Tayvan
Tayvanlı siyasetçinin ABD ziyareti Çin’i kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:00

Tayvan Devlet Başkanı Yardımcısı William Lai’nin Paraguay ziyaretin öncesi ABD’ye uğramasına Çin sert tepki gösterdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tayvan’ın Çin’den bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı Lai’nin ‘Tam bir baş belası’ olduğu belirtilirken, Washington’a “tek Çin” politikasına uyma çağrısı yapıldı.

GEÇERKEN UĞRAMIŞ

Tayvan haber ajansı CNA’nın haberine göre, Paraguay’ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena’nın 15 Ağustos’taki yemin törenine katılmak üzere başkent Asunsion’a gidecek Lai, dün New York’a uğradı. Lai’nin ABD’de yaşayan Tayvanlılarla özel yemekte bir araya geleceği, ardından Tayvanlı girişimcilerle görüşeceği kaydedildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen de nisan ayında Guatemala ve Belize turu öncesi ve sonrasında ABD’ye transit ziyaretlerde bulunmuş, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşme yapmıştı.
Washington yönetimi geçen ay Tayvan’a yaklaşık 440 milyon dolar askeri destek açıklamış, Pekin ABD’li yöneticileri Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürmekle suçlamıştı.

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#Çin#ABD#Tayvan

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