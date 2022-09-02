Tayvanlı iş insanından akılalmaz plan… Çin işgaline karşı 3 milyon 300 bin kişilik ordu kuracak!

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Tayvan ve Çin arasındaki gerilimler, özellikle ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonra, son aylarda çarpıcı bir şekilde yükseldi. Buna karşılık, Çin ordusu Tayvan'ı, birkaç gün süren füze testleri ve Tayvan Boğazı'ndaki tatbikatlarıyla kuşattı.

Tayvan savunma bakanlığı dün yaptığı açıklamada, askerlerinin ilk kez bir Çin insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. Bakanlık, insansız hava aracının Çin anakarasının hemen dışında bulunan Tayvan'ın Kinmen Adaları'ndaki askeri noktaların üzerinden uçtuğunu ve uyarıları dikkate almadığını söyledi.

TAYVAN'I ÇİN İŞGALİ KORKUSU SARDI

Tayvan daha önce Pelosi sonrası tatbikatlar sırasında ve sonrasında tekrarlanan insansız hava aracı uçuşlarında işaret fişeği atmıştı, ancak adalar üzerinde son uçuşlardan alınan video görüntüleri Tayvanlı askerlerin İHA’lara taş attığını gösterdi…

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Bu hafta savunma gücü, Başkan Tsai Ing-wen'in Çin provokasyonlarına karşı 'güçlü karşı önlemler' çağrısında bulunmasının ardından, hava sahasını terk etme uyarılarını dikkate almayan tüm insansız hava araçlarını vuracağı konusunda uyardı.

Yaşanan tüm bu gerginliği ve savaş korkusunun ortasında, bir mikroçip girişimcisi ve Tayvan’ın en zengin iş insanlarından biri olan Robert Tsao’dan inanılmaz bir açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen Tsao, planlarını basın mensuplarına anlattı

ÜNLÜ İŞ İNSANINDAN AKILALMAZ TEKLİF

Tsao, Çin saldırısı tehdidiyle mücadele etmek için sivil savunma gücünü eğitmek ve donatmak için ülkesi Tayvan’a 32 milyon dolar taahhüt etti.

Tayvanlı iş insanı, kendi parasından bir milyar Tayvan doları (32 milyon dolar) kullanarak Tayvan'ı Çin işgalinden korumak için 3 milyon 300 bin 'sivil savaşçı' ve nişancı yetiştirme planını açıkladı.

United Microelectronics Corp'un kurucusu Robert Tsao'nun duyurusu, Tayvan ve Çin arasındaki artan askeri faaliyetlerin tam ortasında geldi. "TEHDİT ÇOK BÜYÜK"

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75 yaşındaki Tsao, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Tayvan'a yönelik tehdidinin büyüdüğünü söyledi. Kurşun geçirmez yelek ve kask takarak ‘üç yılda üç milyon insanı’ eğitmek için fon sözü verdi.

Tsao, adanın sivil savunma örgütü, Kuma Akademisi ile birlikte çalışarak, fonların yüzde 60'ını bir 'savaşçı' ordusu kurmaya ve yüzde 40'ını teknik eğitim konusunda harcamayı tasarlıyor.

Robert Tsao, yaptığı açıklamada “Çin'in emellerine başarılı bir şekilde direnebilirsek, sadece anavatanımızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda dünyadaki duruma ve medeniyetin gelişimine büyük katkı sağlayacağız' dedi.

Tsao, eskiden Tayvan'ı Çin ile birleştirmenin aktif bir destekçisiydi ve şirketine yönelik bir hükümet soruşturmasını protesto etmek için Tayvan vatandaşlığından vazgeçmişti. TARAF DEĞİŞTİRDİ

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Ancak Radio Free Asia'ya, Hong Kong'un demokrasi yanlısı hareketine, özellikle de Yuen Long MTR saldırısına yönelik baskıya tanık olduktan sonra fikrini değiştirdiğini söyledi.

Perşembe günü ayrıca Singapur vatandaşlığından çıktığını ve Tayvan vatandaşlığının iade edildiğini ve “Tayvan'da ölmeyi ve halkının yanında olmayı” planladığını duyurdu.