iPhone kullananlar dikkat! Telefon hırsızlığına karşı bilinmeyen yöntem...

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Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Çoğu insan günümüz dünyasında ellerindeki telefonlara o kadar bağlandı ki, akıllı cihazlarını kaybetmek onlar için en büyük korkulardan birisi.

Hele ki cep telefonu hırsızlığı nedeni ile mahrem bilgileri başkalarının eline geçen insanlar bunun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu çok iyi biliyor.

KÜÇÜK BİR AYAR DEĞİŞİKLİĞİ İLE TELEFONUNUZU KORUYUN

iPhone kullanıcıları cep telefonu çalındığında, onu her şekilde takip edebilmek için küçük bir ipucu yakaladı. Kullanışlı yöntem için yapılması gereken tek şey küçük bir ayar değişikliği.

Sosyal medyada dikkat çeken bu yöntem bazı iPhone kullanıcılarını adeta büyülerken bazıları bu fikre sıcak yaklaşmadı.



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Hepimizin bildiği gibi hırsızların cihazı çaldıktan sonra yaptıkları ilk şey, telefonu uçak moduna almak. Uçak moduna alınan telefonlar şebekeden tamamen çıktığı için sahibi telefonunu izleyemiyor.

Bir iPhone'u uçak moduna almak için insanların yapması gereken tek şey, kontrol panelini aşağı kaydırmak ve buradaki uçak simgesine tıklamak. Bu parola veya yüz tanıma erişimi olmadan herkesin yapabileceği bir işlem.

DENETİM MERKEZİ NASIL KAPATILIR?

Neyse ki kilit ekranından bu kontrol paneline erişimi sınırlamanın akıllıca bir yolu var. Bunun için yapmanız gereken adımlar ise şöyle;

-iPhone ayarlarınıza gidin, 'Face ID ve Parola' sekmesine girin

-Parolanızı girin ve 'Denetim Merkezi' seçeneğini kapatın.

Bu ayar telefon kilidini açmadan hiç kimsenin 'Denetim Merkezi'ne ulaşamayacağı ve telefonunuzu uçak moduna alamayacağı anlamına geliyor.

Telefonunuz açık olduğu sürece de konum bilgisi sayesinde telefonunuzu uzaktan takip edebiliyorsunuz.





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KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Denetim Merkezi birçok iPhone kullanıcısı için büyük kolaylık sağlayan bir seçenek. İnsanlar bu seçeneği kaybetmenin ekstra güvenlik katmanına değip değmeyeceği konusunda tam olarak emin değiller.

Sosyal medyada az bilinen güvenlik taktiğini konuşan iPhone kullanıcılarından bazıları 'Denetim Merkezi' seçeneğini kaybetmenin çalınan cep telefonunu takip edebilme lüksüne değeceği görüşünde.

Deneti Merkezi'ni kapatan kullanıcılardan biri yaptığı açıklamada, "Kilit açmadan temel işlemleri yapamamak beni rahatsız ediyor ama bu rahatsızlığa kesinlikle değer" dedi.



Başka bir kullanıcı ile yöntemi duyar duymaz uyguladığını ve çevresindeki herkesin de bunu mantıklı bulduğunu belirtti.

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GÜVENLİK AÇIĞI ENDİŞE KAYNAĞI OLDU

Kullanıcıları dolandırıcılık ve takip edilmeye karşı savunmasız bırakabilecek bazı güvenlik açıkları Apple kullanıcıları için son ayların en sıcak tartışma konularından biri.



Bu yılın başlarında uzmanlar, casus yazılım saldırılarındaki artışa karşı iPhone kullanıcılarını gizlilik ayarlarını ve şifrelerini değiştirmeye teşvik ederken bugün popüler video paylaşma platformu TikTok'un iPhone kullanıcılarını gizli gizli takip ettiği iddia edildi.

TikTok geliştiricilerinin uygulamadaki tarayıcıya bir JavaScript kodu entegre ederek kullanıcıları adım adım takip ettiği öne sürülürken, TikTok bu iddiayı yalanlamadı ancak söz konusu kodun insanları takip etmek için değil sayfa hızını kontrol etmek için eklendiğini açıkladı.

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Aynı iddia Facebook ve Instagram uygulamaları için de ortaya atılmış, yerleşik tarayıcının kullanıcıların dokunduğu her butonu takip edecek şekilde tasarlandığı öne sürülmüştü.