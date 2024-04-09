Tatar’dan Guterres’e net cevap: Rumlarla müzakere zemini bulunmuyor

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Genel Sekreter’in kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın şubat ayından bu yana taraflarla görüştüğünü ve BM çerçevesinde resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırdığını anlatan Tatar, “Ortak bir zemin yok, ama Rum tarafı sanki yeni bir sürece geçilebilecekmiş gibi algı yaratmaya çalışıyor, bu da bizi rahatsız etti” diye konuştu. Tatar, “Bir müzakere olacaksa özgürce ve her iki tarafın onayıyla yapılmalıdır, ambargo ve izolasyonlar sürdüğü bir dönemde bizi baskı altına alarak müzakere masasına zorlayacaklarını düşünüyorlarsa bunu kabul etmeyeceğimizi net olarak söyledim. Guterres de pozisyonumuza saygı duyduğunu ve baskı yapılmasının doğru olmayacağını kabul etti” ifadelerin kullandı.