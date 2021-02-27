Tatar, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı, Kıbrıs desteği aldı

Erdoğan ve Tatar, ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldı. Tatar, Nisan sonunda Cenevre’de yapılacak garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı gayri resmi Kıbrıs zirvesine KKTC olarak yoğun bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Tatar’a Kıbrıs sorununda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde iki devletli çözüme Türkiye’nin tam destek verdiğini tekrarladı. Erdoğan ayrıca, aşı başta olmak üzere salgınla mücadele çerçevesinde Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin devam edeceğini kaydetti.