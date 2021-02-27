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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatar, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı, Kıbrıs desteği aldı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tatar, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı, Kıbrıs desteği aldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı ve Kıbrıs müzakerelerinde iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin bir kez daha desteğini aldı.

Erdoğan ve Tatar, ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldı. Tatar, Nisan sonunda Cenevre’de yapılacak garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı gayri resmi Kıbrıs zirvesine KKTC olarak yoğun bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Tatar’a Kıbrıs sorununda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde iki devletli çözüme Türkiye’nin tam destek verdiğini tekrarladı. Erdoğan ayrıca, aşı başta olmak üzere salgınla mücadele çerçevesinde Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin devam edeceğini kaydetti.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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