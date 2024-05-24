Taşları yerinden oynatan açıklama! Çin'den 'abluka' hazırlığı...

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı dün sabah yerel saatle 07.45'ten itibaren Tayvan Boğazı'nda, adanın kuzey, güney ve doğusunda, Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresinde müşterek askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.

"Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen tatbikatlara deniz, hava, kara ve roket kuvvetlerinden birlikler katılıyor. Komutanlık Sözcüsü Li Xi, tatbikata ilişkin ilk açıklamasında, askeri eylemlerin "Tayvan’ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı” işlevi gördüğünü vurguladı.

Pekin yönetimi, 20 Mayıs’ta yemin ederek görevine başlayan adanın yeni lideri Lai Ching-te'yi Tayvan'ın bağımsız olduğunu ifade eden sözleri nedeniyle "ayrılıkçı" ve "sorun çıkaran" olarak nitelendirmişti



SERT AÇIKLAMA İKİNCİ GÜN GELDİ

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye aylardır sürdürdüğü acımasız saldırılar ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile küresel fay hatlarının yerinden oynadığı bir dönemde gelen hamle bugün dünya gündeminin önemli başlıklarından biri oldu.

Tatbikatların ikinci gününde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatların gücü ele geçirme, ortak saldırı başlatma ve kilit bölgeleri işgal etme kapasitesini test edeceği vurgulandı.



Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in askeri tatbikatlarını "mantıksız provokasyonlar" olarak kınadı ve karşılık olarak bölgeye kendi deniz, hava ve kara kuvvetlerini gönderdi.

Perşembe günü sabah 6 ile Cuma günü sabah 6 arasında, 35'i Medyan Hattı'nı geçen 49 Çin uçağı tespit edildi. Tayvan Boğazı yakınlarında ise toplam 19 Çin savaş gemisi ve yedi sahil güvenlik gemisi görüldü.

Alarma geçen Tayvan savaş jetlerini hazır konuma getirdi ve gemisavar füze sistemlerini kıyı bölgelerine taşıdı.



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Çinli askeri uzman olan Zhang Chi, Çin devlet televizyonu CCTV'ye verdiği demeçte PLA'nın tatbikatlarının "Tayvan'ı abluka altına almaya" odaklandığını öne sürdü ve şunları söyledi;

"Tayvan denizin ortasında, kendi kendine yeterliliği zayıf, izole bir ada. Tayvan'ın ekonomisi ihracat odaklı ve enerji tüketiminin çoğu ithalata dayanıyor. Bir kez kuşatıldığında ve ablukaya alındığında, kolayca ekonomik çöküş yaşayıp ölü bir adaya dönüşebilir"



ÇİN-TAYVAN GERİLİMİ

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.