İran Genelkurmay'ı dünyaya duyurdu... Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor yayınlandı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü düştü.

Kazadan sonra helikopterde kurtulan olmadı. Kazanın nasıl meydana geldiği sorusu akıllardaki yerini korurken İran'dan yeni bir adım geldi.

İran Genelkurmay'ı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor yayınlandı.

Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiğin altı çizildi ve bazı verilerin değerlendirilmesinin zaman alacağı belirtildi.

Raporda söz konusu helikopterin önceden belirlenen rotasından sapmadığı ve pilotun ise kazadan yaklaşık bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

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Raporda helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı bilgisine de yer verildi.

İran Genelkurmay'ı kazadan sonra helikopterde yangın çıktığını belirtti.

Aynı raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kız Kalesi ve Hüdafarin barajlarının açılışı için bir araya gelmişti.

Buradan Tebriz'e hareket eden konvoy üç helikopterden oluşuyordu.

Helikopterde Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı.