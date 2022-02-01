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Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Boris Johnson Ukrayna'ya bu çanta ile gitti!

#Ukrayna#Boris Johnson#İngiltere
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Boris Johnson Ukraynaya bu çanta ile gitti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gitmeden önce objektiflere poz verdi. Johnson'ın taşıdığı kırmızı çanta kısa sürede gündem oldu.

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Dünya tabiri caizse haftalardır Rusya - Ukrayna sınırına kilitlenmiş durumda.

Rusya sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ederken, Ukrayna'ya verilen uluslararası destek ve yardıma da her gün bir yenisi ekleniyor.

ABD ve NATO'nun desteğini arkasına alan Ukrayna İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e hareket eden Johnson bu tarihi ziyaret öncesi objektiflere poz verdi.

Johnson'ın yanından bir an olsun ayırmadığı kırmızı çanta ise kısa sürede gündem oldu.

Uluslararası ajanslar söz konusu çantanın bakanlık evraklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Boris Johnson Ukraynaya bu çanta ile gitti

 

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FİNANSMAN DESTEĞİNİ AÇIKLAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek vermek adına 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği açıklayacak.

Johnson ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti;

'Ukrayna'yı dost ve demokratik bir ortak olarak gören İngiltere, onu yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumakta sonuna kadar kararlıdır.'

PUTIN İLE GÖRÜŞME İPTAL

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada Putin ile mümkün olan en kısa sürede konuşacağını söyledi. İptalin, 2020 ve 2021'de 10 Numara'da düzenlendiği iddia edilen partilere yönelik polis soruşturmasından kaynaklandığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapacağı telefon görüşmesinin iptal edildiğini duyurmuştu

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Boris Johnson Ukraynaya bu çanta ile gitti

 

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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