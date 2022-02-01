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ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna#ABD#Dünya
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen gerilim sürerken ABD askerleri ülkeye gönderilen füzeler için Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başladı.

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Son dakika: ABD’den Ukrayna ordusuna roketatar eğitimiSon dakika: ABD’den Ukrayna ordusuna roketatar eğitimiHaberin Tüm Görselleri
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Rusya'nın sınırdaki askeri yığınağı devam ederken Ukrayna tarafı da savunma birliklerinin eğitimine son sürat devam ediyor.

Ülkede sivillere temel savunma taktikleri öğretilirken bir yanda da ordu yeni silahlar için eğitim alıyor.

ABD tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderil m141 roketatarları için ABD askerleri Ukrayna ordusuna eğitim verdi.

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ABD Florida Ulusal Muhafızları'nın ülkenin Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde verdiği bu eğitime ait görüntüler yayınlandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde askerlerin eğitimlerini tam teçhizatlı bir şekilde yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Bu görüntülerin paylaşılması Moskova'ya vir mesaj olarak algılanırken, askeri uzmanlar bu görüntülerin ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğinin altını çizdi.

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Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD yönetiminin çağrısıyla yaptığı ve Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının ele alındığı toplantısında Rus ve Amerikalı temsilciler arasında sert tartışmalar yaşandı.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, askeri hareketliliğin onlarca yıldır Avrupa'da görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi ise, ABD'yi histeriyi körüklemek ve Rusya'nın iç işlerine kabul edilemez bir müdahalede bulunmakla suçladı.

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

 

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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