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ABD ve GÃ¼ney Koreâ€™nin 11 gÃ¼n sÃ¼recek ortak 'Ã–zgÃ¼rlÃ¼k KalkanÄ± TatbikatÄ±' bÃ¶lgede tansiyonun zirveye Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Kuzey Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tatbikatÄ± 'provokatif' ve 'pervasÄ±z' olarak kÄ±nadÄ±. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ise Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki askeri Ã¼sse ziyareti sÄ±rasÄ±nda orduya savaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rma emri verdi.

UZMANLAR UYARIYOR: Ã–LÃœMCÃœL BÄ°R TEHDÄ°T

Kuzey Kore'nin tatbikata tepkisi bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. DÃ¼n dÃ¼zenlenen topÃ§u tatbikatÄ±nda Ã¼lkenin silahlarÄ± sergilenerek hem ABD'ye hem de GÃ¼ney Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± verildi. Devlet tarafÄ±ndan iÅŸletilen Kore Merkezi Haber AjansÄ±'nÄ±n (KCNA) geÃ§tiÄŸi haberde topÃ§u tatbikatÄ±nÄ±n GÃ¼ney'e aÃ§Ä±k bir mesaj gÃ¶nderdiÄŸi belirtilirken, uzmanlar ise bu silahlarÄ±n GÃ¼ney Kore iÃ§in 'Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir tehdit' oluÅŸturduÄŸunu belirtiyor.



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CNN International'da yer alan analize gÃ¶re, topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± savunma neredeyse imkansÄ±z.

RAND Corp. adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunun 2020 tarihli raporunda, Kuzey Kore'nin 6.000 bÃ¼yÃ¼k topa sahip topÃ§u sistemlerinin GÃ¼ney Kore'nin Ã¶nemli nÃ¼fus merkezlerini hedef alabilecek menzile sahip olduÄŸu ve bunun Kim'in nÃ¼kleer silahlarÄ± ve fÃ¼ze programlarÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k bir tehlike oluÅŸturduÄŸu belirtildi.



Raporda yer alan bir senaryoya gÃ¶re, Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'Ã¼n 2,4 kilometrekarelik bir alanÄ±na, 54 Ã§oklu roketatarla yapacaÄŸÄ± 'sadece bir dakikalÄ±k saldÄ±rÄ±da' can kaybÄ± 10 bini bulabilir.

Rapora gÃ¶re bombardÄ±man baÅŸladÄ±ktan sonra GÃ¼ney Kore ve ABD'nin saldÄ±rÄ±yÄ± durdurmasÄ± da misilleme saldÄ±rÄ±sÄ± yapmasÄ± da oldukÃ§a zor olacak:

â€œKuzey Kore'nin topÃ§u sistemlerindeki fiziksel koruma Ã¶nlemleri, ABD ve GÃ¼ney Kore'nin karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ± ve karÅŸÄ±-topÃ§u ateÅŸi dÃ¼zenlemesini zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor"



KÄ°M JONG-UN SON AYLARDA DAHA SERT BÄ°R Ã‡Ä°ZGÄ° Ã‡EKTÄ°

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un son aylarda GÃ¼ney Kore'ye karÅŸÄ± giderek daha sert bir Ã§izgi Ã§izerek Kuzey'in artÄ±k GÃ¼ney ile uzlaÅŸma ve yeniden birleÅŸme arayÄ±ÅŸÄ±nda olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Kim Jong-un Ocak ayÄ±nda GÃ¼ney'i Kuzey'in "birincil ve deÄŸiÅŸmez baÅŸ dÃ¼ÅŸmanÄ±" olarak nitelendirdi ve Kuzey Kore'nin baÅŸkentindeki yeniden birleÅŸme anÄ±tÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± emretti. Kuzey Koreli lider dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise ordunun mevcut durumun gerekleri doÄŸrultusunda savaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak dinamik bir ÅŸekilde yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â