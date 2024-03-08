Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD'den Gazze adımı, Biden bizzat duyurdu

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ABD, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak askeri limanın yardım miktarını büyük oranda artırması planlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden atılacak adımı "Gazze'de 6 hafta sürecek acil ateşkes için durmadan çalışıyorum. ABD ordusuna Gazze'de insani yardım için geçici liman kurulması talimatını verdim" sözleri ile duyurdu.
Geçici limanın Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük artış sağlayacağının altını çizen Biden, “Ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının çapraz ateş altında kalmamasını sağlamalıdır” çağrısında bulundu. İsrail yönetimine seslenen Biden, “İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Amerikalı yetkililer bu liman aracılığıyla, günlük yardım miktarının ”yüzlerce kamyon” kapasitesinde artacağını kaydediyor.Yetkililer, limanda Amerikalı askeri olmayacağını da vurguluyor.
ABD’li yetkililer, limanın kurulmasının "birkaç hafta" alacağını aktarıyor.Liman aracılığıyla Gazze’ye besin, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği kaydediliyor.Kıbrıs üzerinden yapılacak ilk sevkiyatlar burada İsrail tarafından denetlenecek
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar kapsamında Orta Doğu’ya gittiği bildirildi.
ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, çarşamba günü Mısır'da temaslarda bulunan Burn, perşembe günü ise Katar’ı ziyaret etti. Burns'ün Orta Doğu ziyaretinin İsrail’i kapsamadığı belirtilirken, Mısır ve İsrail istihbarat şefleri ile Katar başbakanının katılımıyla yapılacak "dörtlü" bir toplantının da gündemde olmadığı öğrenildi.
Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği duyurularak, “Savunma Bakanlığı, Gazze'deki Filistin halkına acil yardım sağlamak amacıyla Ürdün Krallığı tarafından koordine edilen büyük bir hava indirme operasyonunun bir parçası olarak ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşta ayrıca Gazze'deki Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için B-FAST aracılığıyla satın alınan gıda paketlerinin bir kısmı da indirildi. Operasyon Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.