Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD'den Gazze adımı, Biden bizzat duyurdu

Gazze'ye insani yardım için geçici liman kurulacak

ABD, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak askeri limanın yardım miktarını büyük oranda artırması planlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden atılacak adımı "Gazze'de 6 hafta sürecek acil ateşkes için durmadan çalışıyorum. ABD ordusuna Gazze'de insani yardım için geçici liman kurulması talimatını verdim" sözleri ile duyurdu.



Geçici limanın Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük artış sağlayacağının altını çizen Biden, “Ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının çapraz ateş altında kalmamasını sağlamalıdır” çağrısında bulundu. İsrail yönetimine seslenen Biden, “İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalıdır” ifadelerini kullandı.



Amerikalı yetkililer bu liman aracılığıyla, günlük yardım miktarının ”yüzlerce kamyon” kapasitesinde artacağını kaydediyor.Yetkililer, limanda Amerikalı askeri olmayacağını da vurguluyor.



ABD’li yetkililer, limanın kurulmasının "birkaç hafta" alacağını aktarıyor.Liman aracılığıyla Gazze’ye besin, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği kaydediliyor.Kıbrıs üzerinden yapılacak ilk sevkiyatlar burada İsrail tarafından denetlenecek