Tansiyon yükseldi... Peş peşe flaş açıklamalar! NATO'dan Kosova mesajı

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Kosova'da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükseldi.

Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilime ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, ABD ve AB'ye çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, “Priştine'deki yetkililerin 1 Ağustos'tan itibaren yerel Sırp sakinlerinin kişisel bilgilerinin ve kayıt numaralarının zorla değiştirilmesine yönelik makul olmayan kararı Sırp nüfusunun Kosova'dan sürülmesi için atılan yeni bir adımdır” dedi. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Sırbistan'a karşı askeri senaryoları da gözardı etmediğini savunan Zaharova, “Kosovalıların liderleri, Sırpların, özgürlüklerine doğrudan bir saldırı söz konusu olduğunda buna kayıtsız kalmayacaklarını ve askeri bir senaryo için gerilimi kasıtlı olarak tırmanacaklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

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Balkanlardaki gerilimden ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tutan Zaharova, “Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova'daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.

NATO'DAN NET MESAJ: MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ

NATO’nun Kosova’daki misyonu (KFOR) ise 'istikrarın tehlikeye girmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu' açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'NATO liderliğindeki KFOR misyonu yakından izliyor ve 1999 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararı 1244’ten gelen görevi uyarınca istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır.'

Açıklamada, NATO’nun Priştine ve Belgrad arasındaki normalleşme sürecini desteklediği kaydedildi ve taraflara müzakerelere devam etme çağrısı da yapıldı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.'

KOSOVA KARARI ERTELEDİ

Kosova Hükümeti, Sırbistan’a karşı kimlik belgesi kararının uygulanmasını 30 gün erteleme kararı aldı.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan’a karşı kimlik belgesi mütekabiliyet kararının uygulanmasının 1 Eylül 2022 tarihine kadar ertelendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, barikatların kaldırılması ve tekrardan hareket özgürlüğünün sağlanmasıyla birlikte kararın uygulanmasının 30 gün erteleneceği ifade edildi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karardaki değişikliğin ardından tansiyonun “düşmesini beklediğini” açıkladı.

Gözden Kaçmasın Bakan Çavuşoğlu: Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız Haberi görüntüle

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter’dan kararı memnuniyetle karşıladığını ve yollardaki barikatların hemen kalkmasını umduğunu açıkladı, iki ülkeye diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

Kosova ve Sırbistan arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül'de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti.

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Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan'dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girmesine izin vermezken, Sırbistan'dan Kosova'ya girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka veriyor.