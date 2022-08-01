Kripto paralarda savaş gerilimi! Yükseliş yine kalıcı olmadı…

Haberin Devamı

Küresel piyasalar enflasyonla mücadele ederken ülkeler arasındaki savaş gerilimleri her geçen gün artmaya başlıyor. Para piyasaları da savaş geriliminden etkilenmeyi sürdürüyor.

Dünya ekonomisi zor günlerden geçerken merkez bankaları fiyat istikrarını korumak için adımlar atmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed son toplantısında faizi 75 baz puan artırdı ve yüzde 2,5’e yükseltti. Fed’in faiz hamlesi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri ışığında Bitcoin hafif yükseliş hareketleri gerçekleştirmeye başladı.

24 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin için kendisini uzman olarak tanıtanlar yeniden bir yol haritası çizmeye başlamış ve hedef fiyat, destek, direnç noktaları belirlemişlerdi.

Ancak dün iyice kızışan savaş gerilimleri ortaya çıktı. Kripto para birimleri savaş gerilimiyle birlikte yeniden düşüş grafiği sergilemeye başladı.

Haberin Devamı

KRİPTO PARALAR HİÇ SAVAŞ GÖRMEDİ

Kripto para birimleri ilk çıktığı günden bu yana savaş görmemişti. Savaşa karşı kripto para birimlerinin vereceği tepkiler test edilmemişti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta durgun ve düşüş trendi içine giren kripto para birimleri yeni savaş sinyallerinin alınmasıyla birlikte gerilemeye yeniden başladı.

ÇİN-TAYVAN, KOSOVA-SIRBİSTAN’TA SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR

Çin-Tayvan ihtilafında gerilim Pekin'in son hamlesi ile zirve yapmış durumda. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den gözdağı gibi bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırırken, Çin ordusu Tayvan Boğazı’nda büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Kosova'nın kuzeyinde bulunan etnik Sırplar, Kosova hükümetinin Sırbistan tarafından verilen araç plakası ve kimlik belgelerine yönelik düzenlme yaptı. Düzenlemenin devreye girmesinden bir gün önce bölgede tansiyon yükseldi ve Sırbistan'la olan iki önemli sınır kapısı yakınındaki yollar kapatıldı.

Kosova hükümeti, 1 Ağustos'tan itibaren Sırbistan'dan gelecek yolculara Sırbistan tarafından verilen belgelerin Priştine tarafından verilen ve üç ay geçerli olan yeni giriş-çıkış kimlikleriyle değiştirileceği açıklanmıştı.

Haberin Devamı

Bu gelişmeler nedeniyle gerilim yükselmeye başladı ve Kosova’nın kuzeyindeki Mitrovica’da hava saldırısı sirenleri duyuldu ve yerel medyanın haberlerine göre bölgede çok sayıda acil durum aracı görüldü.

Gözden Kaçmasın Kira artışında yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak Haberi Görüntüle

BITCOIN GERİLİYOR

Savaş iklimi içine giren kripto para birimleri gerilemeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 1.57 oranında düşüşle 23 bin 381 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 66 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA TOPARLANAMIYOR

Ethereum tarafı Bitcoin kadar tepki göstermese de yatay seyrine devam ediyor. Ethereum yüzde 0,15 oranında düşüşle 1693 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 64 geride işlem görüyor.

Haberin Devamı

RIPPLE DA CANSIZ SEYİRDE

Başı davalarla belada olan Ripple da güçsüz seyrediyor. Ripple yüzde 1.50 oranında düşüşle 0,38 dolardan işlem görüyor.

DOGE VE SHIBA’DA TOPARLANMA EMARESİ YOK

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın manipülatif açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin düşüş trendinden kurtulamıyor. Dogecoin yüzde 1.20 oranında düşüşle 0.06974 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu ise küçük yükseliş hareketleri gösterse de performans yakalayamıyor. Shiba Inu yüzde 2.4 oranında primle 0.00001239 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın Kabinede 2 önemli başlık Haberi Görüntüle

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİN

Kripto para yatırımlarını yaparken herhangi bir marj aralığı olmadığını, kripto varlığın bir anda katlarına çıkabileceği ya da sıfıra düşebileceğini, herhangi bir temel ve teknik analizin net olarak işlemediğini bilerek pozisyon alınması gerekiyor.

Haberin Devamı

Ayrıca hiçbir regülasyona tabii olmayan kripto para piyasalarında kendisini uzman olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Bu kişiler hiçbir devlet otoritesi tarafından uzmanlık almamış olup, bununla ilgili olarak kanunen de bir lisans verilmiyor.

Kripto para yatırımı yaparken büyük kazanç ya da kayıplarla karşılaşabileceğinizi unutmamanız gerekiyor.