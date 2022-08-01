Kabinede 2 önemli başlık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Bakanlıkların yürüttüğü çalışmaların ele alınacağı kabinenin en önemli gündem maddesinin dar gelirlilere verilecek yeni destekler olması planlanıyor.

Gözden Kaçmasın Gemiler yola çıkmaya hazır Haberi Görüntüle

GELİRE GÖRE SEÇENEK

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı paketler hakkında detaylar ele alınacak.

* Bu kapsamda kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılandırma, borç erteleme gibi seçenekler masada olacak. Son kararı Erdoğan’ın vereceği düzenlemede ekonomik sıkıntı nedeniyle borçlarını ödeyemeyen dar gelirlilerin gelirine göre sunulacak seçeneklerle elinin rahatlatılması öngörülüyor.

Haberin Devamı

* Artan konut fiyatları ve krediler nedeniyle konut sahibi olamayan dar gelirlilerin durumu da bugünkü kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle öncelikle 81 ilde ayrı ayrı konut talepleri belirlenecek. Yapılacak tespitlerin ardından 81 ilin ihtiyaçlarına göre TOKİ öncülüğünde sosyal konutlar inşa edilecek.

Gözden Kaçmasın COVID-19 rakamları tırmanmaya devam ediyor Haberi Görüntüle

MALİYETİNE KONUT

* Bu kapsamda talebin fazla olduğu illerde daha fazla sosyal konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi konut talebinin hızlı arttığı illere öncelik verilecek.

* Hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara tahsis edileceği düzenlemeye göre hiç evi bulunmayan, geliri 10 bin lirayı aşmayan dar gelirlilere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle kredi verilmesi öngörülüyor.

* Projede devlet desteğinin azami şekilde verilmesi, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra emekliler ve yeni evlenecek çiftlerin önceliklendirileceği de belirtiliyor.

* Düzenlemeden yatırım için projeye girmek isteyenler veya ev sahibi olanlar faydalanamayacak.

* Dar gelirlinin maliyetine ev sahibi olacağı düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde artan arza bağlı olarak yüksek fiyatların dizginlenmesi de öngörülüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bu gerilim nereye kadar Haberi Görüntüle

ERDOĞAN DUYURACAK

Kabinede başta fahiş fiyat artışları olmak üzere yüksek enflasyona karşı alınabilecek yeni tedbirler de görüşülecek. İlgili bakanların ekonomideki son gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunacağı toplantıda terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Kabinede görüşülen başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

SOÇİ’DE PUTİN’LE TOPLANTI

Kabinede bugün Ukrayna’dan ilk geminin yola çıkmasına kesin gözüyle bakılan tahıl koridorunun işleyişi ve cuma günü Soçi’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin hazırlıkları da ele alınacak.