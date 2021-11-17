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Tamamen bitkisel ürünlerden 3D kebap

#Bitkisel Bazlı Et#Redefine Meat#Gastronomi
Tamamen bitkisel ürünlerden 3D kebap

Teknoloji ve gastronomiyi bir araya getiren İsrailli şirket, üç boyutlu yazıcılarda tamamen bitkisel ‘dana ve kuzu eti’ ürettiklerini açıkladı. Tadı ve dokusu bakımından gerçek ete çok yakın üretilen ‘3D etler’, çoğunlukla sosis, hamburger köftesi ve kebap şeklinde tüketiliyor.

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İsrail merkezli Redefine Meat şirketi, gastronomide büyük bir teknolojik atılımda bulundu. Şirket, üç boyutlu yazıcılarda bitkisel bazlı “dana ve kuzu eti” üretmeyi başardıklarını açıkladı. Kırmızı etin tadı ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başaran şirket, söz konusu “etlerin” içinde soya, bezelye proteini, nohut, pancar, hindistancevizi yağı ve maya gibi malzemeler kullanıyor. İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıkarılan ürünlerin diğer Avrupa’da ülkelerine de pazarlanmasının planlandığı açıklandı.

SOSİS, KIYMA, HAMBURGER

Üretilen bitkisel bazlı etlerin çoğunlukla sosis, kıyma, hamburger köftesi ve kebap şeklinde tüketildiği belirtilirken, ürünler şimdiden Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdi. Şirketin CEO’su Eshchar Ben-Shitrit, kapasitelerini arttırdıklarını ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 farklı ülkede daha fabrika kurmayı planladıklarını açıkladı. Ben-Shitrit ayrıca bitkisel bazlı et üretiminin, iklim krizi için de çözüm yollarından biri olduğunu ifade etti. Şirket ürünlerin restoranların yanı sıra süpermarketlerde de satılmasını planlıyor.

Tamamen bitkisel ürünlerden 3D kebap

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ÜNLÜ İNGİLİZ ŞEF: AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ

Ünlü İngiliz şef Marco Pierre White da bitkisel bazlı etleri restoranlarında satacağını açıkladı. İngiliz basınına konuşan ünlü şef, sağlanan başarıyı “Bu ürünü denediğimde adeta aklım başımdan gitti” sözleriyle ifade etti. White piyasada daha önce yer alan bitkisel bazlı et ürünlerinin çeşitlilik ve kalite açısından restoranlarında servis etmeye uygun olmadığını söyledi. 

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#Bitkisel Bazlı Et#Redefine Meat#Gastronomi

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