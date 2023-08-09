Tam bitti derken korkulan oldu: Onlarca ülkede vaka sayıları tırmanışa geçti... Kâbusun yeni adı Eris! Bu 10 semptoma dikkat

Haberin Devamı

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

Son çalışmalar İngiltere'de her 7 vakadan 1'inde Eris varyantı görüldüğü sonucuna ulaştı.

Sadece ABD'nin New York kentinde ise vakalar yüzde 55 arttı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden gelen yeni bir uyarıya göre, EG.5 veya Eris olarak adlandırılan yeni varyant baskın tür olarak ortaya çıktı ve ülke çapındaki Kovid-19 vakalarının yaklaşık %17'sine neden oldu.

Haberin Devamı

Vaka artışları hastaneye yatışların artmasına da neden olurken dünyanın beklediği açıklama geldi.

İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde 1 milyon yeni vaka ve 3.100 Covid kaynaklı ölüm kaydedildi. Bu da pandeminin başından bu yana can kaybının 7 milyona yaklaştığı anlamına geliyor.

Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.

Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Tıkalı bir burun

Hapşırma

Balgamsız öksürük

Baş ağrısı

Balgamlı öksürük

Boğuk bir ses

Kas ağrıları

Koku almada değişiklik

VİRÜSÜN VÜCUDA GİRİŞ NOKTASI BURUN

Öte yandan araştırmacılar, burnun koronavirüsün vücuda girmesi için ana yol olduğunu, bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Burun karıştırma alışkanlığı, virüsün diğer insanlara daha kolay yayılması anlamına da gelebilir.

Enfekte olduktan sonraki günlerde, henüz semptomlar oluşmaya başlamadan önce burnu çevreleyen nemli dokularda çok fazla virüs olduğunu belirten araştırmacılar şunları ekliyor:

'Enfekte olan sağlık çalışanları çalışma ortamında daha fazla bulaşmaya yol açabilir.'