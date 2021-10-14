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Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

#Taliban#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan

Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet , Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na gelerek buradaki yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün kendileri ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki 7 kişilik üst düzey heyet  Ankara'da bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu  görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında  dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki  ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık. 

Afganistan'a insani yardım paketlerimizi göndermeye devam ediyoruz. Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

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TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

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Terörle mücadele önemli. Herhangi bir boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını artıracağını biliyoruz.  DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz.

Biz Batı gibi üstten konuşmuyoruz.  Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

KIZ ÇOCUKLARININ OKUMASI, KADINLARIN ÇALIŞMASI TAVSİYESİ

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi tekrardan ilettik. Ve bir şeyin altını çizdik bunun sadece Batı'nın değil İslam Camiasının da bir beklentisi olduğunu söyledik. Kendileri de sağlık sektöründe kadınların tamamının işlerine döndüklerini bize söylediler.

Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklama


KIZILAY, AFAD VE DİYANET İLE DE GÖRÜŞECEKLER

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

Havalanlarının işletilmesi için, uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

TALİBAN'DAN İNSANİ YARDIM RİCASI

Görüşmede Taliban heyeti  insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda  yardımlarımızın devamını rica ettiler.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ SORUNU

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."

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#Taliban#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan

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