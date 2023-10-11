Tahtakuruları Londra’ya sıçradı

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Fransa’nın başkenti Paris’in sinema ve toplu taşıma dahil her yerinde görülen tahtakuruları ülkenin gündemine oturmuştu. Paris ve Londra’yı birbirine bağlayan demiryolu ağı Eurostar nedeniyle Londra’da da alarma geçildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Fransa’nın başkentinin tahtakurusu istilasına uğramasının ardından Paris’teki yetkililerle temas halinde olduğunu ve tahtakurularının otobüs ve trenlerin koltuklarında gezdiğini gösteren görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Londra ulaştırma hizmetlerinin durumu yakından takip ettiği ve temizlik protokolünün bir parçası olarak otobüs ve trenlerin koltuklarının her gün dezenfekte ettiği belirtildi.

ÇOKTAN SARMIŞ OLABİLİR

Önlemlere rağmen, hafta sonu Londra’daki Victoria İstasyonu’nda bir yolcunun bacağında tahtakurusu olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada gündem oldu ve bir milyondan fazla kez izlendi. Önceki gün Manchester’daki bir otobüste de tahtakurusu görüldüğü iddia edildi. Tahtakurusu istilasının İngiltere’nin kuzeyine de sıçramış olabileceğinden endişe ediliyor.

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DÜZENLİ TEMİZLENİYOR

Khan “Bu gerçek bir endişe kaynağı. İnsanlar Paris’teki bu böceklerin Londra’da bir soruna yol açmasından endişe ediyor” dedi. Khan, otobüslerin, metro ve Eurostar’ın düzenli olarak temizlendiğini ifade etti. Uzmanlar, ısırıkları ağrılı kaşıntıya neden olan tahtakurularının böcek ilaçlarına karşı direnç geliştirdikleri konusunda uyarıda bulundu.